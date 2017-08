Corredor Industrial

Una necesidad real



El anhelo de muchos es que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) tenga una infraestructura especializada para aviones de carga, así como que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), cuyo director general es Fernando Bosque, considere la remodelación actual del recinto como se le ha pedido en varias ocasiones.



Hace casi un año, el 25 de agosto de 2016, en una reunión que sostuvieron directivos de Guanajuato Puerto Interior y Sky Plus con los del GAP; se expuso la necesidad de invertir en infraestructura logística para agilizar la carga industrial que sale de las compañías instaladas en Guanajuato. Hace unos días, nuevamente los mismos personajes se reunieron, pero esta vez estuvo presente la empresa nacional de transportación que trabaja con GM, la cual mostró interés en que se hagan los cambios necesarios para su operación en el estado. Sin embargo, el estado de la petición continúa siendo el mismo que el del año pasado: se encuentra en evaluación.



En el estado, la carga de las empresas e industrias que es enviada por avión viaja en los compartimentos de equipajes (bellies) y no en aeronaves full cargo, como sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (el segundo aeropuerto que más carga aérea registra en América Latina, superado únicamente por el Aeropuerto de Sao Paulo).



La semana pasada la aseguradora AIG recibió la visita -del segundo avión más grande de carga en el mundo-, del Antonov AN-124. No es la primera vez que viene este gigante, y que tiene que realizar las operaciones necesarias para mover su mercancía en una zona inadecuada. Y podría enfrentarse a diferentes problemáticas: ¿qué pasaría si llega el avión y una tormenta lo recibe? La logística sería complicada, pues su mercancía tendría que trasladarse en plena pista y no en un hangar particular, como existen en otros aeropuertos.

No es tan complicado

Uno de los más interesados y que ha insistido en seguir adelante con el proyecto es Carlos Puente, el director general del parque aeroespacial Sky Plus, así como el propio director de Guanajuato Puerto Interior (GPI) Luis Manuel Quiroz Echegaray, -a propósito, el puente que une a ambos parques ya fue concluido-.



Existen 30 hectáreas entre el parque aeroespacial y el AIG, que podrían dar cabida a una zona efectiva y especializada en carga aérea con hangares y espacios utilizados incluso para mecánica de aviones, refacciones y herramientas.



Este proyecto no necesita un gran costo de inversión, lo más importante es que las partes involucradas comprendan la necesidad e importancia de realizarlo. Incluso el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico podría considerar su realización para generar una nueva entrada económica.



Lo que se requiere es que el GAP adecué una plataforma para realizar la interconexión de la pista de aterrizaje al parque Sky Plus; y crear una plataforma dentro de la zona federal limítrofe del GAP para que los aviones entren sin ningún problema en una zona autorizada.



Algunos ejemplos efectivos de alianzas es el de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con el Gobierno del Estado de México, en el que se realizó una inversión privada para que en el Aeropuerto de Toluca tenga carga aérea; el de Querétaro que es operado por el Gobierno; en Puebla y Saltillo también funciona con la participación de inversión privada.

En mes patrio

La Semana de la Logística se realizará en León del próximo 23 al 25 de agosto.



La buena noticia en temas logísticos es que a partir de septiembre empezará a funcionar el recinto fiscalizado Guanajuato Logistic Center, que dirigirá Raúl Salcedo.



Con ello las Pymes se verán beneficiadas porque ahora podrán reducir los costos de transportación al no verse obligadas a tener que cargar por completo un contenedor, pues podrá enviar su mercancía compartida con otras empresas; incluso en aquellos productos en cadena de frío.



Por medio de la consolidación de carga en Asia y Europa, las empresas logísticas tendrán la oportunidad de desarrollar soluciones para sus clientes, donde se generará un corredor para las mercancías que llegan a los puertos del Pacífico y el Atlántico y en tránsito directo hasta la Aduana de Guanajuato. El valor agregado será que permita el arribo de contenedores con el sello original desde su país de origen.