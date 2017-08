Adopta sacerdote a 171 hijos

El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador de la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca A.C. registró con sus apellidos a 171 menores de edad nacidos en distintos estados de la república, de acuerdo a documentos del Registro Civil del Estado de Guanajuato.

Baja California, Puebla, Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Querétaro, así como varios municipios de Guanajuato, son algunos de los lugares de origen de los hijos de Gutiérrez Farías.

Con la anuencia de oficiales del Registro Civil pudo inscribir como sus hijos a decenas de niños y niñas, que cuentan con sus apellidos y los de cuatro mujeres, dos de ellas religiosas de la congregación “Cooperadoras de la Sagrada Familia”.

Al momento de quedar inscritos en el Registro Civil, algunos de los menores tenían más de doce años de edad y el sacerdote los adoptó.

La Iglesia Católica no permite esta conducta de Gutiérrez Farías, de registrar menores con sus apellidos, aclaró el sacerdote Mario Alejandri Díaz de León, de la Parroquia de la comunidad la Loma, a la que pertenece el templo de la Ciudad de los Niños de Salamanca.

Otra imagen de Hortencia Jiménez Cruz.

“Un sacerdote no puede hacer eso, aunque no esté comprometido con nadie maritalmente, pero darle el apellido supone un vinculo jurídico que debes darles (a los menores); casa, vestido y sustento”, expresó el sacerdote.

Copias de actas de nacimiento que obtuvo am, son la prueba de cómo la Oficialía número 1 del Registro Civil de Salamanca, actualmente ubicada en la calle Revolución 103 de la zona centro de la ciudad, fue la responsable de inscribir a los menores como hijos del religioso.

Se pudo conocer que con la religiosa Hortencia Jiménez Cruz registró a 75 niños, con Yolanda Anguiano Franco inscribió a 53 menores, del mismo modo con Velia Morales Moreno adoptó a 25 y con María de la Luz Reyes Soto a otros 18.

El presbítero Pedro Gutierrez y un grupo de religiosas son acusados por la Red de los Derechos de la Infancia de México (Redim), por posible trata de personas, abusos sexuales y maltratos físicos, por lo que autoridades federales ya investigan el caso, según confirmó ayer la PGR.

Con Yolanda Anguiano

El 16 de enero de 1985 el presbítero Pedro Gutiérrez y la religiosa Yolanda Anguiano, acudieron a la oficialía 1 de Salamanca para registrar a un niño que nació el 26 de febrero de 1974 en Navolato, Sinaloa.

Al momento de su registro el menor contaba con 9 años y cuarenta días de nacido y quedó registrado en el libro 2 bajo el acta 00247.

Una foto antigua del religioso.

Cuando inscribieron al niño el sacerdote Gutiérrez Farías contaba con 43 años, mientras que Yolanda Anguiano tenía 30.

En el mismo año la pareja registró a otra niña el 30 de agosto de 1985, que tenía 8 años y 50 días de nacida.

Esta menor nació en la comunidad de Pueblo de la Libertad, municipio de Huaquechula, Puebla, el 10 de julio de 1977, según quedó asentado en el acta de nacimiento 00716 del libro 16 de nacimientos.

Otro pequeño llegó en 1987 a la Ciudad de los Niños, ubicada en un predio de la comunidad de Mancera, municipio de Salamanca y fue registrado con los apellidos de los religiosos cuando tenía 12 años y 5 meses de nacido, según el documento del libro 4 de nacimientos.

Nació en Toluca, Estado de México, el 16 de septiembre de 1974 y obtuvo su acta de nacimiento con número 00716 el 17 de febrero de 1987 en el municipio guanajuatense.

Los documentos de los tres casos anteriores fueron autorizados en la Oficialía número 1 de Salamanca, Guanajuato.

Con Hortencia Jiménez

Hortencia Jiménez Cruz es una monja que junto con el sacerdote Pedro Gutierrez, administraba la Ciudad de los Niños de Salamanca, así como algunas otras asociaciones civiles que tienen como objeto recibir donativos en especie y efectivo para la operación del albergue.

Con el consentimiento de las autoridades del Registro Civil de Salamanca, la religiosa y el presbítero registraron al menos a 75 niños como sus hijos.

Por ejemplo, el 6 de agosto de 2003 registraron a una bebé que tenía mes y medio, la cual nació el 17 de junio del mismo año en Salamanca, el dato quedó asentado en el acta 02403 de la Oficialía Número 1 de Salamanca.

Ese mismo año, pero el 16 de mayo, registraron a otra niña que nació el 21 de junio del 2011 en Salamanca, al momento de su inscripción la menor contaba con menos de dos años de edad, según el acta número 01465.

Otros casos. El 6 de julio del 2006 la pareja puso sus apellidos a un bebé de Querétaro que tenía cuatro meses y se registró en Salamanca en el libro 7 con número de acta 01348.

El 17 de agosto del 2005 registraron a otra niña de 2 años y cuatro meses de edad y originaria del mismo municipio salmantino donde nació el 15 de mayo del 2003.

Poco menos de un mes después, el 12 de septiembre, Pedro y Hortencia registraron a otras dos niñas, según las actas 02840 y 02842, respectivamente.

Investiga PGR

La Procuraduría General de la República confirmó ayer que a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), inició carpeta de investigación a fin de verificar si los hechos ocurridos en los albergues “Ciudad de los Niños” y “Ciudad Juvenil” de Guanajuato y Michoacán, respectivamente, pudieran configurar algún delito federal y, en su caso, proceder legalmente contra los responsables.

Una vista de las instalaciones de la casa hogar, que actualmente es manejada por el DIF.

En la casa de ‘mi papá’

Hace unos meses, a los 38 años, ella decidió contraer matrimonio, cuando una enfermedad le hizo temer por su vida.

Originiaria de Acuitzio del Canje, Michoacán, según consta en el acta de nacimiento, quería que su “papá” los casara en el templo del que fue su hogar toda su infancia, la Ciudad de los Niños de Salamanca.

Ella es una de las 171 menores que fueron registrada con los nombre del sacerdote y ex director de la casa hogar, Pedro Gutiérrez Anguiano y de algunas de las religiosas con que colaboraba.

Para que la boda pudiera llevarse a cabo, el sacerdote pidió anuencia en la parroquia de la comunidad La Loma, a la que pertenece el templo ubicado en el interior del albergue, en el Rancho Mancera.

El párroco de La Loma, Mario Alejandri Díaz de León, confirmó que se otorgó al sacerdote el permiso para que la boda se llevara a cabo en la casa hogar

“Sabíamos que se llevaban a cabo sacramentos allá, pero cuando yo llego pues pregunto y me dicen que no, que debe ser aquí (en la iglesia de Mancera), entonces pues ya no se le permitió, pero esta anuencia por la enfermedad de la mujer pues sí lo autorizamos, para que ella ya se casara allá donde ella quería”, compartió con am.