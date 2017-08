Descarta Márquez promoción oficial de candidatos

A un mes de distancia del virtual inicio del proceso electoral de 2018, el Gobernador estatal, Miguel Márquez Márquez, aseguró que respetarán las reglas y procesos del manejo y distribución de los programas de apoyo y respaldo social a cargo de de dependencias de su administración.

“No hay ningún problema. Yo creo que Guanajuato siempre se ha distinguido por ser muy respetuoso de los tiempos, de los programas. Nosotros, cuando llega el momento que marca la Ley que no podemos hacer promoción, no lo hacemos”, dijo.

Márquez Márquez apuntó que se apegarán a las normas y reglamentos de los procedimientos de asignación y distribución de los programas de apoyo y respaldo social, pues “al final del día son los procesos de cada tres, de cada seis años”, afirmó.

Hay alarmas encendidas

En algunos sectores sociales ya comenzaron a dispararse las alarmas, debido a que algunos funcionarios han optado por dejar de lado su responsabilidad en la administración pública estatal, para buscar colmar algunas aspiraciones políticas personales.

Sin embargo, el mandatario estatal afirmó que no es el caso en su gobierno, que respeta los tiempos y formas impuestos por las leyes. “La Ley te dice qué puedes hacer y que no. En ese sentido no tenemos ningún problema”, aseguró.

Señaló que en este caso corresponde actuar a las propias instancias electorales y a las de tipo partidista y su administración debe mantenerse al margen.