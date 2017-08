'¡Hasta luego, comandante!'

Ante cientos de testigos, entre familiares, amigos, conocidos y compañeros, fueron despedidos los restos de el comandante J. Santos Juárez Rocha, director de Seguridad Pública de Celaya, que reposó finalmente en el panteón de Los Olivos, del municipio de Irapuato.

Una gran caravana de vehículos y de transporte público salió poco después de las 11 de la mañana de la comunidad de Loma de Flores hacia el panteón, encabezada por motopatrullas de Seguridad Pública estatal, seguidas por una “tanqueta”, llegó al lugar donde ya esperaban decenas de personas; entre ellas, elementos de diferentes corporaciones, como Protección Civil, Tránsito del Estado y Seguridad Pública de diferentes municipios.

Entre lágrimas, llanto y tristes semblantes, los asistentes acompañaron la carroza blanca que llevaba el cuerpo del comandante hasta el lugar de su descanso eterno.

Compañeros, amigos y familiares llevaron el cuerpo al panteón de Los Olivos.

Al llegar al lugar, la nostalgia y el llanto recrudecieron cuando la caja de madera de “Santos”, fue depositada en la tierra por sus compañeros y amigos, que se despidieron de él, mientras familiares depositaban rosas rojas.

En todo momento en el panteón de los Olivos, elementos de Seguridad Pública del Estado, vigilaron a la familia y la ceremonia, en un perímetro considerable para evitar incidentes.

Les molesta ausencia

Molestos y desconcertados se mostraron autoridades policiacas de Celaya y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, debido a la ausencia de autoridades salmantinas en el funeral.

Una larga caravana siguió a la carroza desde la comunidad del mando y su escolta.

Aunque no hubo pronunciamientos oficiales de la ausencia de autoridades salmantinas, elementos y empleados de Celaya expresaron su malestar: “La comunidad Loma de Flores, pertenece a Salamanca, no a Irapuato ni a Celaya, eran salmantinos y lamento que no vinieran autoridades de este municipio, eran sus ciudadanos”, dijo un funcionario policial de Celaya.

“Nosotros estamos aquí con los compañeros, pertenecían al Mando Único, que tiene operación por parte del estado, aunque no dejan de ser de este rancho; acompañamos en su dolor a sus familias”, aseguró un elemento estatal.

Luego, mientras los oficiales salían de la iglesia de la Cruz, donde se realizó la misa de cuerpos presentes, los oficiales de diferentes lugares de la entidad, subieron a sus patrullas y poco a poco se fueron retirando.

En la esquina donde sucedió el crimen (Juárez y Zapata), sólo quedaron como huella los orificios de bala que dañaron al menos dos viviendas el lunes, día del atentado que acabó con la vida de ambos oficiales.