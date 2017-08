Llueven quejas y denuncias contra Diego

Morena interpuso dos quejas contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, tras su destape para contender por la gubernatura en 2018.

Las quejas fueron emitidas ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), así como ante la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), para investigar el uso de recurso público.

Alma Edwviges Alcaraz Hernández, secretaria general del partido, señaló que la propia Constitución establece el adecuado trabajo de un funcionario, que no vela por el interés propio.

“Quienes ocupan cargos de gobierno o puestos que fueron designados por el Gobernador del Estado y que aspiran, tendrán el legítimo derecho de aspirar, pero no tienen el derecho de usar los recursos púbicos para su promoción personal, y ese tiempo que están empleando y debe ser exclusivamente para el bien de todos y bien común, y debe traducirse para la sociedad”, señaló.

Alcaraz, acusó además que al menos para la elección a gobernador del Estado, la “contienda es inequitativa”, pues el ex secretario estuvo en el cargo promocionando su imagen. Además, en la denuncia resaltaron el incremento de recurso a la secretaria tras la llegada de Sinhué Rodríguez, pues, a decir de ellos, se duplicó.

También penal

El Dirigente Estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo interpondrá hoy en la delegación de la PGR una denuncia penal por el mal uso de recursos públicos tanto estatales como federales.

Pero no son los únicos

Aunado a que el PRI municipal de León también prepara una denuncia contra el ex titular de Desarrollo Social y Humano ante el IEEG, el tricolor investiga también la gestión de Daniel Campos Lango, su homólogo municipal, confirmó Norma López Zúñiga, regidora del partido.

“Yo estoy en la comisión de Desarrollo Social y Humano, hemos estado pidiendo alguna información; adicional del contacto que tenemos con los diferentes comités de colonos que son los que también nos dan información de cómo se manejan los recursos, los apoyos en las colonias y que la mayoría de ellos recaen en los panistas y para generar un ejército de operadores en favor de acción nacional, y no lo podemos seguir permitiendo”, precisó.

Respecto a la denuncia de Morena, opinó que es un sentir común de los partidos que no hay "piso parejo", ni se respetan las instancias y los tiempos electorales.

“Ya era una presión muy fuerte la que se tenía en contra del gobernador y del propio diego sinhué por la mala utilización de los recursos públicos en su favor. Sin embargo una denuncia nada más es el principio de un proceso que se tiene que seguir, no termina con que él se separe del cargo”, indicó la regidora.

Alcalde es cómplice

En este mismo sentido, la regidora priista denunció que Héctor López Santillana es cómplice, tanto de Daniel Campos como de Diego Sinhué, y que, además, instancias como la Contraloría Municipal no hacen nada por investigar.

“Porque con todos los elementos que le hemos dado, él ha determinado que no se va a ir Daniel, entonces no hay problema, que se quede, pero que entonces el día de mañana que se le finque alguna responsabilidad de tipo administrativo o penal, pues entonces ya serán las autoridades correspondientes quien lo obliguen a retirarse. No vamos a esperar a que el presidente municipal tenga mano firme con su gabinete. Daniel ha cometido muchos errores”, concluyó Norma López.