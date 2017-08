Ordenan arresto de Roberto Borge

El Tribunal de Apelaciones de Panamá ordenó formal arresto al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, hasta su extradición a México.



Un tribunal de Panamá determinó la tarde de este miércoles que sea el Ministerio de Relaciones exteriores de ese país el que "decida si concede o no" la extradición del político mexicano Roberto Borge Angulo, quien es requerido por diversos delitos en México.



La cancillería panameña tiene un plazo de 60 días para pronunciarse si concede esta extradición o no del ex gobernador de Quintana Roo.



La resolución se tomó en una audiencia que se desarrolló de las 16:30 horas a las 17: 23 horas.

