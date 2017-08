¿Y Karime Macías para cuándo?

El PRD en Veracruz demandó que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, enfrente a la justicia por ser cómplice del desfalco al erario.

En un comunicado, reconoció la detención de la ex funcionaria duartista, Xóchilt Tress, vinculada sentimentalmente al ex Gobernador, sin embargo, consideró que no es suficiente.



"El PRD pide que caigan todos y cada uno de los señalados en el desvío de recursos, que caigan realmente los operadores financieros, los que crearon las empresas fantasmas, los autores intelectuales del daño financiero que sufrió Veracruz", indicó.



"Karime Macías ha sido señalada de ser cómplice de los delitos que se le imputan a su todavía esposo, Javier Duarte de Ochoa. Para el pueblo veracruzano no es suficiente la aprehensión de quien es señalada de ser una de las amantes del ex Gobernador priista".



El sol azteca refirió que la esposa de Duarte está acusada de ser cómplice de la red de prestanombres de las empresas fantasmas creadas para desviar el recurso público.



"A pesar de ser señalada, ella ahora mismo está libre en Europa con su familia", criticó.



Afirmó que existen evidencias sólidas, mostradas por la propia PGR, en las que queda constancia del liderazgo de Macías Tubilla dentro de las operaciones ilícitas.