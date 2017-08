Carga Maduro contra opositores, que llaman a resistir

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señaló que Leopoldo López y Antonio Ledezma incumplieron las condiciones impuestas para que se les mantuviera bajo arresto domiciliario.

A través de un comunicado, el tribunal señaló que el lunes 31 de julio, los tribunales 5to. de ejecución y 6to. de control del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, revocaron las medidas acordadas.

Agregó, asimismo, que se recibió “por fuentes de inteligencia oficial” información que daba cuenta de un plan de fuga de ambos, “por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes”.

El tribunal aseguró que las condiciones impuestas a López no le permitían realizar algún tipo de proselitismo político, “esto en razón de la Sentencia Definitivamente Firme que pesa en su contra, la cual tiene como pena accesoria su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena impuesta”.

A Antonio Ledezma se le había impuesto como condición la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio, caso contrario se revocaría de inmediato la medida otorgada, mencionó.

La madrugada de ayer, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela volvió a detener a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario.

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una “medida cautelar sustitutiva de libertad” y por motivos de salud cumplía el arresto desde su domicilio. Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

López, por su parte, pasó más de tres años en prisión; sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.

Denuncian ‘secuestro’

Mitzy Capriles denunció ayer en Madrid el “secuestro” de su esposo, el opositor venezolano Antonio Ledezma, que cumplía arresto domiciliario desde abril de 2015. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) “se llevó abruptamente” al exalcalde de Caracas la madrugada de ayer, “sin (mostrar) una orden de detención o allanamiento”.

Piden no rendirse

Los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron reaprendidos ayer, grabaron videos por separado días atrás en los que llamaron a sus connacionales a no rendirse.

El ex Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, publicó un video tras las elecciones del Chavismo para elegir a constituyentes, en el cual hace una autocrítica a la Oposición venezolana y da un mensaje de ánimo al pueblo.

“No se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos a nosotros mismos. Para que podamos alcanzar la victoria tenemos que corregir algunos errores”, indica Ledezma, quien posteriormente reprocha las oportunidades perdidas por la Oposición.

El ex Alcalde se pregunta, por ejemplo, por qué no se impulsó el referendo revocatorio de Maduro, por qué no se designaron nuevos magistrados desde la Asamblea Nacional, y por qué no se cambió a los altos mandos de la autoridad electoral, todo con el fin de salvar a Venezuela.

Por su parte, Leopoldo López hizo una grabación tras su designación en prisión domiciliaria, advirtiendo que podría volver a Ramo Verde.

En él, llama a los venezolanos a no rendirse y anuncia que Tintori y él esperan un nuevo bebé.