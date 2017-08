Desmiente ahora la Casa Blanca a Peña Nieto

La Casa Blanca aseguró que el Presidente Donald Trump no mintió sobre su plática con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, de los supuestos beneficios de la política migratoria de Estados Unidos para México, pero admitió que ésta ocurrió en persona y no vía telefónica.

En su rueda de prensa habitual, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que, como dijo el martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la conversación sobre migración ocurrió en la reunión del G-20 en julio y rechazó tajantemente que Trump haya dicho una mentira.

"Sobre México, (Trump) se estaba refiriendo a la conversación que ellos tuvieron en la reunión del G-20 donde específicamente hablaron sobre los asuntos a los que él (Trump) hizo referencia", dijo.

Trump dijo que había tomado como un cumplido un comentario de Peña Nieto sobre que la dura política migratoria de su Administración había inhibido la migración de Centroamérica hacia México.

"Yo no diría que fue una mentira. Eso es una acusación muy dura. Las conversaciones tuvieron lugar, simplemente no tuvieron lugar en una llamada telefónica sino que las tuvo en persona", añadió Sanders a pregunta directa de la prensa sobre los dichos del Presidente Trump hechos el lunes.

Este mismo miércoles, un portavoz no identificado de Los Pinos aseguró en una nota al diario de The Wall Street Journal que el Presidente Peña Nieto no había tenido con Trump al margen de la reunión del G20 en Hamburgo en ningún momento había alabado su dura política contra la migración ilegal.