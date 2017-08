Le alegan falta de pruebas a rescatista

Un video donde se observa a un hombre someter a su perro doberman, no bastó para que el Centro de Protección Animal sancionara el maltrato. Cuando hizo la denuncia formal, el rescatista Raúl Rodríguez Velázquez se encontró con que el personal le dijo que no había evidencia suficiente.





“Yo les pregunté que qué más evidencia que esa querían, si se ve claramente como al perro lo tiene sometido, agarrado por el cuello, y las señoras diciéndole que no lo trate así. Además vecinos de ahí me dijeron que efectivamente, el señor era problemático y el maltrato al perro era frecuente.





“Mejor uno anda preguntando, haciendo la investigación, que ellos que es su trabajo. Pero nada, me dijeron que ellos fueron y que no encontraron evidencia del maltrato, entonces así se quedó”, explicó el rescatista.





Para Raúl Rodríguez lo que falta en el caso específico del Centro de Protección Animal es que el personal esté capacitado y en realidad tenga deseos de hacer su trabajo.





“La verdad es que no quieren, los ve uno ahí sentados, sin hacer nada y cuando toca ir a checar los reportes no van, no se dan el tiempo para verificar lo que está pasando y pues termina en nada. Mejor agarra uno y se va a atender el reporte, porque con ellos definitivamente no se puede contar”.





Rodríguez que cada mes le llegan hasta 300 reportes de maltrato animal, por lo que consideró absurdo que a la fecha no se haya aplicado ni siquiera una sanción económica, ante tal problemática.





Indicó que donde ha encontrado respuesta, es en el Ministerio Público, donde las denuncias se hacen por mutilación o muerte de los animales. Ahí ha encontrado solución a por lo menos cuatro casos, en los que se le ha obligado a los responsables a pagar la reparación del daño.





“Deben pagar todo, desde los gastos si es que se pagó un veterinario, los gastos de la eutanasia, cremación, hasta lo que se pagó por trámites legales, y en esos cuatro casos el resultado ha llegado hasta ahí, a que la gente pague y han pagado”, expresó.





El rescatista además consideró que hace falta difusión del reglamento de Protección Animal, sus alcances, las sanciones y quién lo aplica, para que la ciudadanía se anime a denunciar.