Activistas no le creen a autoridades

Integrantes de Activistas Unidos Por los Animales, A.C., (Acupa), Conexión Animal y rescatistas independientes que se han reunido con las autoridades encargadas de aplicar el Reglamento de Protección Animal ya no les creen, pues aseguran que siempre les han dado “atole con el dedo”.





“Nos dan puras largas. Lo que vemos es que no quieren hacer su trabajo, no hay quién se haga responsable, es como si les diera miedo aplicar el reglamento, porque ya lo tienen y las multas también; entonces ahora nos dicen que hasta que estructuren legalmente la forma de cobrar las multas, que ya en septiembre (está listo), pero la verdad no les creemos, así nos han traído desde hace mucho tiempo”, expresó Martha Reyes, presidenta de Acupa.





Explicó que por su cuenta, han buscado reuniones con las autoridades de Desarrollo Social para que se les integre en los proyectos de protección a los animales, y también han denunciado casos de maltrato, pero sin ningún resultado.





“Está el caso del perrito que nos denunciaron, que lo estaban vendiendo en el tianguis y lo tenían amarrado del hocico y de las patas, pero no hubo castigo para nadie y la venta sigue; ahí lo que pasó es que el Alcalde les dijo que le apuraran a sacar el tabulador de multas, pero si no, ni eso hubiera salido”, explicó.





Y consideró que la aplicación de las multas está cada vez más lejos, pues será todo un procedimiento implementarlas.





“Si por ejemplo venden perros en una casa, tiene que ir Desarrollo Urbano a checar si tienen permiso; si no lo tiene, se les aplica multa y se ordena confiscar a los perros; ahí entra Fiscalización para confiscarlos; pero tienen que llamar al Centro de Protección Animal, para que los reciba e indique las condiciones en las que se los lleva, y también debe estar Desarrollo Social o la Coordinación de Salud para que aplique la multa, de acuerdo al reglamento de Protección Animal”, explicó.