No temo por mi seguridad: Secretario

Luego del homenaje realizó al ex director de la Policía, J. Santos Juárez Rocha, quien el pasado lunes falleció tras ser emboscado, el titular de la secretaría afirmó que es un trabajo de alto riesgo.





“Yo sigo trayendo la misma seguridad, yo sigo igual. Fíjate que no temo por mi seguridad. Yo se los he dicho y lo dije la vez pasada: este trabajo es un trabajo que nos apasiona y que sabemos que es de alto riesgo”.



“Ya se los he comentado, no sabemos a qué horas, si es que vamos a regresar a casa, o no vamos a regresar. Sabemos a qué hora salimos de trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar”, comentó.