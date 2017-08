ASTERISCOS

***DUDAS



Al paso de los días, tras el brutal asesinato del director de policía de Celaya, J. Santos Juárez, más dudas saltan.





*SEGURIDAD



Desde el lunes no quedó claro por qué el Director de Policía de Celaya, el municipio con mayor índice delictivo en Guanajuato, no contaba con una camioneta blindada y mayor seguridad, cuando había recibido ya amenazas.





*SIN FUSIL



Parece que lo habían mandado a la guerra sin fusil. En Celaya los empresarios y líderes de colonia que lo conocieron y trabajaron en pro de la seguridad a su lado reconocen que Santos era un hombre dispuesto, trabajador y de corazón lamentan su pérdida.





*DOLIDOS



El Secretario de Seguridad en Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca insiste en que están trabajando y que incluso el asesinato de elementos policiacos es prueba de que están molestando a los delincuentes, pero entonces, ¿por qué no protegieron como se debía a Santos Juárez?

***TE VAS PERO



TE QUEDAS



Las encuestas en Celaya para promocionar a Diego Sinhué se fueron, pero no en sí la promoción. El ex secretario de Desarrollo Social y Humano vino a Celaya para promocionarse ahora él mismo. El anuncio de su pretensión para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura se volvió un comercial publicitario que, tras caerse la estrategia de encuestas, ha comenzado.





*GIRA



Ahora el ex funcionario busca de inicio proyectarse en los medios. De inicio, ayer convocó a una rueda de prensa para decir ¡lo mismo!, que quiere ser el candidato. Posteriormente, apareció entrevistado en dos radiodifusoras celayenses diciendo ¡lo mismo! Entonces, Diego anda ya muy apurado y movido. No pierde el tiempo, y quizá esta gira apenas empiece, pues desde el primer día de agosto, ya anduvo en entrevistas en León y continuará en todo Guanajuato.





***SALEN POR TODOS LADOS



Apenas se anunció la salida de Diego Sinhúe Rodríguez de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y su interés por la candidatura a Gobernador de Guanajuato y los panistas que están de su lado ya empezaron a aparecer.





*‘PAL FACE’



En redes sociales, los blanquiazules que no sólo están buscando dar su respaldo a Rodríguez Vallejo sino empezar a figurar para el ‘suspirante’ y que no los deje desamparados, ya están bombardeando sus redes con fotografías y el hashtag #YoMeLaJuegoContigo y #GuanajuatoconDeciSión





*ATAQUES



Incluso comenzaron ya a atacar a Fernando Torres Graciano a quien le piden también que deje su cargo. El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz ya pidió a los ‘suspirantes’ que abandonen ya sus puestos, e imiten a Sinhúe, aunque él mismo no ha definido su interés o no por la reelección, de la cual dijo, no lo deben descartar, entre líneas.

***DIPUTADOS EN



PODER JUDICIAL





La dirigencia estatal y los diputados federales del PAN estuvieron el lunes en el Poder Judicial de Guanajuato en una reunión con el presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Valadez Reyes. El motivo fue conocer de primera mano las impresiones de quienes aplican lo que ellos legislan, y que se pongan a trabajar en qué van a hacer en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.





*SISTEMA PENAL



A REVISIÓN



Ambas partes coincidieron en que no se trata de meter reversa en el Sistema Penal, sino de reparar sus fallas. Y entre ellas coincidieron en empujar la iniciativa que ya presentaron de reforma constitucional para dar prisión preventiva de oficio a los detenidos por la portación de armas de fuego y robo de combustible.