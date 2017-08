El río serpenteaba llenando el día de su música fresca, yo lo miraba atenta al movimiento de sus crestas que se levantaban con el choque de las rocas, sentada sobre una roca.



Corría el agua fría, internándose a un rumbo desconocido, y de la misma forma se fue mi pensamiento ladera abajo, se juntó con esa agua viva. Había árboles de manzanas y peras que colgaban sus ramas bajo el peso de su fruta, todo el ambiente daba una sensación de abundancia.



Él me dijo algún comentario, yo le respondí con una sonrisa, pues no quise romper ese momento mágico, llenándolo de palabras.



A lo lejos se escucharon unas risas infantiles, un vientecillo sopló despeinándome y se coló debajo de mi blusa causándome escalofrío. Sin embargo, no me levanté, quise estar consciente plenamente de la grandeza que veía y sentía.



Entendí que ese río vivo, con su lenguaje me contaba una historia que yo no entendía, iba llenando el aire con sus palabras que no son las mías, y lo hacía con tal generosidad que ansié contarle la mía.



Qué puedo contarte, le dije, solo una vida finita comparada con la historia de la tierra, de tu agua inquieta que vienes contando sin cansarte, a tal grado que has desgastado las piedras de tanto contarla, pero tú siempre cuentas cosas nuevas. Prefiero escuchar la tuya, le dije, oír tu historia fresca y que me incluyas en el ruido de tus sonidos, ser parte tuya y que vayas hablando de mí a quien te quiera escuchar como yo lo hago en esta tarde que no quiero que termine. La voz de él me sacó de mi ensoñación, vi sus ojos alegres y detrás el inmenso bosque y las nubes enmarcándolo. De fondo, el agua del río corriendo quieta. Supe en ese momento que era feliz, que la felicidad era en momentos como ese en particular. Y el río lo vio también y se fue deslizando contento de vernos, llevándose entre sus aguas la historia nuestra.



Pude haber sido tantas cosas, pero me tocó ser yo, y existo, como un elemento más del mundo; mi vida se va escribiendo día a día como la historia que cuenta el río, que hoy se fue diciendo que nos vio felices.



Que mi vida no me transforme, ruego, y nunca llegue al punto de ser un ser insensible y hueco que no valore las fantásticas cosas que tiene este mundo inapreciable.



Pues dándome cuenta de la grandeza, me siento parte, ya corre entre sus aguas mi historia. Nos fuimos aunque yo me siento más completa de lo que me sentía ayer, pues ahora llevo un río en mis recuerdos.



S.A.L.

