Se acabó la simulación

A Diego Sinhué Rodríguez Vallejo no le quedó de otra mas que renunciar a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para “destaparse” como precandidato del PAN al gobierno del estado. Entrecomillé destaparse porque desde hace mucho tiempo era evidente el respaldo que el gobernador Márquez le otorgaba y muchos comenzaron a notar que Sinhué era su delfín para la sucesión del 2018.



En colaboraciones anteriores mencioné que era un error del mandatario estatal hacer tan evidente su apoyo a al titular de la SEDESHU pues lo convertía en automático en el blanco de sus rivales. La imagen de Rodríguez Vallejo sufrió un importante deterioro y era insostenible seguirlo manteniendo en el gabinete estatal. Seguramente en el plan original no estaba su renuncia para estas fechas, pero las circunstancias lo obligaron.



Su camino parece despejado hasta ahora, aunque no sería inteligente descartar al senador Fernando Torres Graciano que viene respaldado por el ex gobernador Oliva. Hace poco también comenté una opción emergente que podría conciliar entre los intereses de Márquez y de Oliva, sustentada en el dato de una fuente al interior del PAN. Mi interlocutor se refirió a Humberto Andrade Quezada. No me parece descabellado el asunto, pero creo que habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el proceso interno y cuanto desgaste puede acarrearles a los competidores blanquiazules para que las altas esferas del poder local opten por una tercera vía.



Independientemente de lo anterior, se vislumbra un triunfo cómodo del PAN para las elecciones del 2018 en Guanajuato pues la oposición se desdibuja entre pleitos internos y una desorganización brutal. La opción de José Luis Romero Hicks es sin duda la mejor que tendría el PRI, pero se antoja complicado que derrote a la maquinaria que encabeza Gerardo Sánchez García.



Ojalá José Luis siga figurando como diputado o senador, pues es un hombre valioso en el pantano tricolor.

Twitter: @gomez_cortina



Hgomezdelacortinaqhotmail.com