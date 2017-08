Bieber explica razón por la que canceló conciertos

Justin Bieber publicó una carta abierta en Instagram para explicar la cancelación de las últimas 14 fechas de su Purpose World Tour.

"Quiero que todos ustedes sepan que esta gira ha sido increíble y me ha enseñado tantas cosas sobre mí mismo... Me recuerda de lo bendecido que soy por tener una voz en este mundo. He aprendido que, mientras más aprecies tu vocación, más quieres protegerla", escribió el canadiense este miércoles por la noche.

"El que yo me tome este tiempo es una manera de decir que quiero ser sostenible. Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, corazón y alma sean sostenibles. Para que pueda ser el hombre que quiero ser, el esposo que en algún momento quiero ser y el padre que quiero ser".

El comunicado oficial sobre el fin de la gira, publicado la semana pasada, atribuyó las cancelaciones a circunstancias imprevistas sin detallar cuáles eran.

En su carta de este miércoles, el cantante de "Love Yourself" también aludió a los problemas personales que ha tenido.

"Aprender y crecer no siempre ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me ha permitido seguir adelante. ¡Permití que mis relaciones rotas regularan cómo actuaba con la gente y cómo la trataba! Permití que me guiaran la amargura, la envidia y el miedo.

"¡Soy muy bendecido porque en los últimos años he tenido a personas que me ayudan a reconstruir mi carácter al recordarme quién soy y quién quiero ser! Me recuerdan que mis decisiones y relaciones pasadas no tienen que influir en mis decisiones y relaciones futuras", dijo.

La Purpose World Tour inició en marzo de 2016 y constó de 150 conciertos, incluyendo tres en la Ciudad de México.

