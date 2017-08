Itatí Cantoral será “esposa” de José José

Para Itatí Cantoral su nuevo trabajo en la serie biográfica de "José José" no es un trabajo más, para ella es la manera en la que a través de su personaje rendirá un homenaje a su difunto padre Roberto Cantoral.



En la serie que ya se encuentra grabando, Itatí da vida a Natalia Herrera Calles, nieta del ex presidente Plutarco Elías Calles y quien fue la primera esposa del Príncipe de la canción.



Comentó que la vida de su padre y la del intérprete de "Almohada" están íntimamente ligadas, por eso para ella este proyecto es algo más íntimo y personal que otros que ha desarrollado recientemente.



"Mi personaje es bellísimo, estoy contenta de pertenecer a la vida de José José por qué él es parte de la vida de Roberto Cantoral (su padre) por qué José José es parte de los Cantoral, así que yo sé que mi papá desde el cielo está muy emocionado. "El triste" y "La nave del olvido", los grandes éxitos de mi padre tuvieron que ver con José José y ahora estoy yo haciéndole este pequeño homenaje a través de este personaje, detalló.



La actriz de 42 años aseguró que su personaje -también conocido como la Kikis- aparecerá la mitad de la serie que en su totalidad será supervisada por José José, quien aparecerá al final de cada capítulo.



"El proyecto está increíble, muy bien cuidado, la ambientación está increíble, yo estoy la mitad de la serie y después entra el personaje de Anel, quién concluye la temporada, así como en el libro", apuntó.



Además en este proyecto también participan sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel quienes darán vida a dos de los tres hijos que su personaje tuvo y aparecerán en cinco capítulos.



"Mis hijos están en la serie, hicieron casting y los dos se quedaron. Será su debut, que espero no sea debut y despedida, aunque por el momento tienen que terminar la prepa, pasaron a segundo año", dijo.



Finalmente aseguró que pese a todo lo que se había dicho, ella continúa en la serie biográfica de Silvia Pinal, cuyo estreno adelantó será para noviembre de este año.

