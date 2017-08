Reinventan a 'La Vero' en Netflix

Verónica Castro vive uno de sus mejores momentos.

Durante el panel del evento #ViveNetflix, que se realizó este miércoles y jueves en la Ciudad de México, el cineasta Manolo Caro habló sobre la participación de Verónica Castro en la nueva serie de Netflix, “La Casa de las Flores”, que se estrenará en unos meses.

Esta producción se desarrolla en una florería familiar, aparentemente exitosa, llena de secretos disfuncionales. Un día, el padre de esa familia, se da cuenta que su amante de mucho tiempo ha muerto y decide llevar a sus hijos a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia. La serie aborda el tema del perdón y el desbalance de una familia.

Además de Verónica Castro, en la serie participan Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Darío Yazbek, Arturo Ríos y Lucas Velasquez.

“Verónica Castro es una de las figuras más importantes de la televisión. Juntos estamos contando una historia, que la gran protagonista de esto es la historia, y que la paz y hermandad que reina es resultado de que todos sabemos que tenemos que remar hacia el mismo lugar”, dijo Manolo Caro.

El director de cintas como “La vida inmoral de la pareja ideal”, aclaró que el proyecto no tiene que ver nada con una telenovela, lo que en si mismo representa un reto.

“Ése era el reto, hacer algo completamente diferente, y de eso está permeada la historia, desde los guiones. Verónica es una persona tan inteligente, aparte de gran actriz y tan exitosa, que sabía que era el momento de reinventarse y regresar y empezar a hacer algo diferente.

“Verónica está siempre puntual y estudiada en el rodaje, por eso es lo que es”, añadió.

Del porqué aceptó este proyecto, el cineasta comentó:

“Cuando me llegó la invitación no podía decir que no, me tenía que poner a trabajar, para mi carrera, para sentirme creador, dueño del contenido y compartirlo y hacerlo crecer”.

Más tarde, sobre la alfombra roja, el equipo de “La Casa de las Flores”, habló en entrvista acerca de la serie.

“Yo estoy emocionada, estoy impactada todavía, no me lo esperaba y ellos se lo van a esperar menos. Todo fue por culpa de este señor que tanto amo (Manolo Caro), la oportunidad que me dio y el que esté aquí no sé cómo pagárselo, si de algo le sirvo voy a estar a su lado”, dijo Verónica.

“Nos van a ver en el mundo entero, lo cual no me había pasado y no me cae mucho el veinte de que nos van a ver en todos los países, lugares, eso me da muchos nervios, pero también mucha emoción”, añadió Aislinn.

La serie se encuentra en etapa de rodaje y próxima a su estreno en 2018. Se desarrollará en 13 episodios de 30 minutos.

Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo.

Cierran evento con ‘broche de oro’

El talento de series y películas de Netflix celebró el miércoles por la noche en el Museo Casa de la Bola, el cierre de #ViveNetflix.

Estuvieron presentes Charlie Cox y Finn Jones (“Marvel’s The Defenders”), Edgar Ramírez y Noomi Rapace (“Bright”), Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo (“Stranger Things”), Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño (“Club de Cuervos”), Verónica Castro, Aislinn Derbez, Cecilia Suárez (“La casa de las flores”), entre otros actores, así como Ted Sarandos, Director Ejecutivo de Contenidos de Netflix, Jonathan Friedland, Director Ejecutivo de Comunicaciones de Netflix y Todd Yellin, Vicepresidente de Producto de Netflix, además de invitados especiales.

Con este festejo concluyeron las actividades del talento y ejecutivos de Netflix, quienes estuvieron en México para presentar a medios y seguidores, avances y noticias de sus próximos proyectos en América Latina.