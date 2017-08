Afectaría mudanza a pacientes

Usuarios del Centro Estatal de Rehabilitación ubicado en la calle 20 de noviembre de Irapuato, se encuentran preocupados por la reubicación del centro que se comenzó a anunciar en semanas pasadas.



Una de las usuarias, que se encuentra en lista de espera para recibir atención y que pidió no revelar su nombre, indicó que se le pidió que estuviera pendiente de su llamado para recibir los servicios pero el personal del centro le comentó que sería ya en las nuevas instalaciones en el parque Bicentenario, en Silao.



“Solicité que me brindaran terapia ahí en el centro, y ya estaba por ingresar cuando detuvieron mi proceso. Me dijeron por parte de DIF del Estado que hay un plan de llevar el centro a las instalaciones del Parque Bicentenario, hasta Silao”, lamentó la futura usuaria.



A la irapuatense le señaló el personal del sistema guanajuatense que incluso ya tienen un edificio a donde se moverá el personal y las herramientas con las que se dan las terapias.



“Dijeron que es porque quieren que vaya más gente allá al parque, pero está muy lejos, otra fue que lo iban a mover para allá donde se hacía la Feria (instalaciones DIF Irapuato)”, agregó.



Felicita Loera Martínez, quien se atendió este miércoles 2 de agosto para una terapia en su brazo izquierdo, indicó que tiene 2 meses acudiendo a atención a este centro, y que hasta ahora, sólo la semana institucional de vacaciones no se les brindó atención, con previo aviso.



“Sí nos han dicho que se va a mover a otro lado. Dijeron que a donde se hacía la Feria antes, aquí en Irapuato, pero otras personas dicen que se lo van a llevar hasta Silao, la verdad es que no nos gustaría, porque eso queda muy lejos, no todos tenemos para hacer ese traslado”, comentó.



am visitó el lugar y pidió hablar con la directora, quien no se encontraba en el lugar, buscando al coordinador del recinto, que tampoco se encontraba en las oficinas ubicadas sobre la vialidad 20 de noviembre.

