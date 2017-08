Insuficiente el apoyo a afectados por incendio en el Mercado Hidalgo

Comerciantes del Mercado Hidalgo, quienes sufrieron pérdidas graves en sus locales el pasado 5 de abril del 2017 a causa de un incendio que arrasó con sus negocios, buscan recuperar la inversión.



Tras las pérdidas, el municipio de Irapuato se comprometió a ayudarlos, pero los comerciantes han visto insuficiente el apoyo.



“Una estructura para la florería como la que antes tenía, te la hacen en unos 12 ó 13 mil pesos, con la cortina, que es lo que más me apuraba cuando nos dijeron que ya íbamos a volver a ser colocados dentro del mercado” contó un comerciante del mercado.



Los comerciantes dijeron que los apoyos que recibieron por parte del Gobierno municipal no representan ni la mitad del dinero perdido a causa de incendio, además, aseguraron que la entrega del recurso económico no fue propocionada de manera equitativa.



“El apoyo no fue mucho, no es ni la mitad de lo que perdimos hay compañeros que perdieron más que yo y sólo les dieron 5 mil pesos” dijo uno de los locatarios afectado.



Por otro lado, los comerciantes que se dedican a la venta de flores dijeron que la revisión de los locales como medida preventiva para evitar que ocurra algún otro accidente sí ha aumentado.



“No quieren que tenga techo ni nada en la parte de arriba, andan muy estrictos, pero es por seguridad por esa parte está muy bien” contó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx