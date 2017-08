Acusa chantaje y calumnias directivo de Sapal

El presidente del Consejo Directivo de Sapal, Pedro González García, negó que se haya visto favorecido por obras de Sapal en el fraccionamiento campestre Los Jacales, y dijo estar abierto a cualquier investigación, afirmando que fue víctima de chantaje de un medio de comunicación y, al no ceder a éste, fue calumniado.

“No permití que me chantajearan. Incluso las fotos que aparecen en un portal de Internet, donde se ven naves y viviendas, no están dentro de mis terrenos. Adquirí los terrenos en el 2001, hace 16 años.

"No hay agua potable y el proyecto de una planta de tratamiento de agua potable para la comunidad de Los Jacales ya estaba desde la administración de Ricardo Sheffield. No tengo fraccionamiento campestre, ni nada, ni he tenido permisos de nada”, explicó, al tiempo que reconocía ser propietario de un predio de 8.5 hectáreas en la comunidad rural de Los Jacales, en La Loma, ubicada en la carretera León-Silao, atrás del Motel Aeropuerto.

El funcionario es acusado de aprovechar su cargo para introducir infraestructura hidráulica en beneficio suyo, cosa que desmiente y pide que se le investigue.

El terreno del funcionario de Sapal.

“No hay ninguna bronca. Es una propiedad que compré en el 2001. Desde el 2009 el Ayuntamiento de León determinó que había que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales en Los Jacales; no hay servicio de agua potable, sólo drenaje para la comunidad”.

González asegura ser víctima de un chantaje, pues antes de publicar la información, lo buscaron para cuestionarlo tratando de intimidarlo, a lo que él respondió: “les dije que hicieran lo que quisieran con esa información, pues no tengo nada que esconder; que investiguen”.

Investigan y piden aclaraciones

Por otra parte la Contraloría municipal dijo que no hay ninguna investigación al respecto, dado que apenas se está revisando la publicación que se hizo para ver si hay alguna irregularidad.

El síndico Carlos Medina Plascencia.

Además, miembros del Ayuntamiento manifestaron estar de acuerdo en que se investigue si hubo conflicto de intereses en este caso, por la autorización de obras de drenaje y de una planta tratadora por parte de Pedro González; aunque el síndico Carlos Medina Plascencia se mostró dudoso al respecto.

"Yo creo que tienen que analizar detenidamente la información, porque me quedan dudas, ¿qué debió hacer?, ¿abstenerse de que se hiciera, de votar? Pues tal vez, pero no sé cuál fue el procedimiento que siguieron, sí creo que deberían revisar lo que ha sucedido ahí para que se esclarezca y, si hubiera algo que corregir, que se haga”, expresó.