Es la danza árabe modo de expresión

La leonesa Mónica Castro, es egresada en Diseño Gráfico por la Universidad de La Salle Bajío pero su verdadera pasión se encuentra en la danza lo que la ha llevado a convertirse en maestra y bailarina.



Incursionó en esta disciplina a los ocho años, con la maestra Raquel Aguilera. Ahí duró 16 años.



Saltó luego a la danza polinesia, el hawaiano y el tahitiano, con la ayuda de la maestra Virginia Anaya, en Casa de la Cultura, por tres años.



Decidió probar con la danza árabe, con la maestra Paty Moreno, disciplina que realiza hasta la actualidad, y se ha vuelto parte de su vida.



Ella se dio cuenta de que la danza es lo que le apasiona, gracias a que a pesar del tiempo no ha podido dejarla, ya que se volvió una necesidad física y de expresión, la cual la llena en todos los aspectos.



Al descubrir su pasión por el baile se ha visto enfrentada a varios retos y miedos, entre ellos uno de los más difíciles es su familia y la sociedad, ya que la danza no se ve como una profesión, si no como un hobby y la sociedad juzga sin saber todo lo que hay de tras de una vocación.



Otros de sus miedos son la crítica y el quedarse estancada y truncar sus sueños.



“Lo que me motiva para seguir adelante con mi sueño en la danza es que en ella he encontrado una forma de expresión, que en otras actividades no he podido lograr”.



“Me doy cuenta de que al dar clases tengo la capacidad de motivar a las personas, ver que hay gente que es una extensión de ti y que le puedes contagiar la misma pasión y que a través de ella se pueden conocer ellos mismos y dejar atrás sus miedos”, mencionó la bailarina.



Ahora Mónica empezó un nuevo proyecto en su vida, montando su propia escuela de danza “Mubra”.



En su academia de baile se ha trazado la misión de buscar que el alumno conozca, explore y que venza sus miedos mientras encuentra, tanto física como psicológicamente, una manera natural de expresar sus sentimientos.



“Para mí la danza no es parte de un deporte, si no un arte para compartir y no para competir”, expresó.



Durante su carrera artística Mónica ha participado en distintas presentaciones, entre ellas las más importantes han sido en la Romería de la Raza, representando a la comunidad libanesa, en el Festival Internacional de Danza Árabe y en la ciudad de Guadalajara, durante el evento Badra.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx