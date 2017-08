Recrea historias con su talento

Vidas

2017-08-03 11:20:30 | | PAMELA VÁZQUEZ

Josafath Reynoso Calvillo es considerado como el mejor diseñador escénico a nivel internacional luego de haber obtenido el premio Gold Award – Scenic Design 2017

COMPARTIR

Algunas puestas en escena cuya escenografía ha estado a cargo de Josafath Reynoso Calvillo son: Cat On a Hot Tin Roof, Intimate Apparel, The Snow Queen, Race, On The Town, The Threepenny, Our Country´s Good, Noche Árabe, Mia and Men y Medea./Fotos: Pamela Vázquez/Cortesía

Entre más de 3,500 participantes Josafath Reynoso Calvillo obtuvo el premio Gold Award Scenic Design 2017, en Taipei, Taiwan. Este certamen es la conferencia teatral más importante del mundo y se celebra cada cuatro años.



El artista plástico estudió la preparatoria en el Tec de Monterrey campus León y es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes, de la Ciudad de México (CDMX).



Ahora está convertido en un exitoso escenógrafo en los Estados Unidos.



Después de terminar sus estudios en la CDMX, regresó a León para poner su propio despacho de diseño con el que duró cinco años.



Motivado por el interés de realizar una maestría en Estados Unidos se lanzó a la conquista del vecino país del norte.



A su llegada al extranjero, se enfrentó con muchos retos y uno de los más difíciles fue el que no conocían su trabajo, ni la experiencia que tenía. ›› Mi objetivo entonces fue posicionarme entre los mejores del área‹‹



Para lograrlo, Josafath se metió a diversas competencias de diseño, lo que provocó que su nombre empezara a sonar, que a la gente le gustara su trabajo y comenzara a ganar premios y a tener protagonismo en la escena teatral estadounidense.



El escenógrafo visitó las instalaciones de am y con respecto al galardón que obtuvo recientemente dijo:



“Fue la competencia más rigurosa en la que he estado ya que los requerimientos, el jurado y la expectativa del diseño son muy altas”.



El artista mexicano reconoce que lo vivido en nuestro país ha sido una plataforma importante para su entrada al mundo del espectáculo teatral en Norteamérica. ››Me ha servido mucho toda mi preparación y el enfoque artístico del teatro mexicano, que es muy apreciado en Estados Unidos‹‹



“El haber aprendido de grandes directores como Javier Avilés, Javier Sánchez y Patricia López, quienes fueron muy generosos en hablarme sobre teatro y sobre teoría teatral y el seguir su ejemplo y tener todo ese conocimiento, me permitió enamorarme y darme cuenta de todo lo que existe más allá del teatro y todo lo que involucra poner una producción teatral junta”, dijo.



Una de las cosas que más lo mueven en su trabajo es el aspecto artístico, “la necesidad franca de autoexpresión, de manifestar lo que uno es, la colaboración que existe en teatro que, al ser consensuada por todos los integrantes, se vuelve una idea y el producto que se logra siempre es mayor que la suma de sus partes y al abrirse el telón, la experiencia se vuelve muy humana, muy viva”.



Actualmente Josafath es profesor en la University of Richmond, Virginia y escenógrafo freelance en Estados Unidos, México, Argentina y España. Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx