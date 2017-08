Con esta aplicación puedes salvar 7 vidas en un minuto

"En menos de un minuto, puedes salvar más de siete vidas" es el lema de la nueva aplicación de la secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SEG)

La SEG puso en marcha Donapp, la nueva aplicación para celulares inteligentes en la que puedes inscribirte como donador de órganos.

"Gracias a la tecnología, ahora los guanajuatenses podrán decidir si quieren ayudar a quienes necesitan una nueva oportunidad de vida", dijo Rodrigo López Falconi, Director del Centro Estatal de Trasplantes, que aseguró que en menos de dos semanas de su lanzamiento, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ya van 2 mil personas inscritas en la aplicación.

No sólo para los que sí

"Es importante recalcar que esta aplicación también es para quienes deciden no donar. No solamente es para el registro de los posibles donadores, también es para quienes no quieren hacerlo. Aunque debemos recordar que son los familiares quienes deciden si se dona o no, independientemente de la voluntad del posible donador", comentó.