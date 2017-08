Ésto gastaron en seguridad, pero no dicen si funcionó

En el segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo en un mes, el Municipio de León contempla destacar más la inversión que los resultados en cuanto a seguridad.



El documento que fue entregado para la revisión que harán hoy los regidores de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, incluye poca información respecto a delitos y detenidos, sobre todo en materia de homicidios que de enero a julio sumaron 201 en León.



Salvo en algunos rubros como robo a cuentahabientes, de los que la Secretaría de Seguridad a cargo de Luis Enrique Ramírez Saldaña informa que se redujeron 43%.



En cambio presume la inversión hecha en cámaras y equipo para tránsitos y policías, así como aumento de sueldos al personal operativo, pero no informa qué resultados han generado estas inversiones.



am obtuvo ayer el borrador de los resultados del eje de Seguridad, en el que para empezar se resaltan las “mejores instalaciones” en la Policía Municipal.



“Renovamos la iluminación, modernizamos los espacios de aseo y de inodoros antivandálicos en las áreas de separos preventivos y certificamos que los procedimientos que deben seguir los servidores públicos durante el traslado, ingreso, estancia y egreso de las personas arrestadas sean los correctos”, indica el documento.



Además de que tanto en delegaciones como en separos cuentan con 25 cámaras de circuito cerrado de televisión.



Respecto a los elementos operativos de Policía se señala que aumentó 10% su sueldo, la beca del cadete de seis mil pesos en promedio subió a ocho ocho mil durante los seis meses de formación inicial, y al ingresar como policía recibirán 12 mil 917.76 pesos al mes.



Así como que mejoraron las prestaciones laborales por más de 22 millones de pesos que se traducen en beneficios como fondo de ahorro para el retiro, becas educativas, servicios de salud, gastos funerarios y despensas.



En el documento también se indica que fortalecieron la operatividad policial con tecnología, infraestructura y equipamiento con la adquisición de 20 unidades sedán, 40 bicicletas, 18 motocicletas, 80 cascos para motociclistas y cuatro vehículos Cargo Van para primer respondiente, con recurso del Fortaseg. Todo ello con inversión de 16 millones 699 mil 310 pesos.



Así mismo señalaron que aumentaron a 63 elementos en el Grupo Especial Táctico y se compraron 55 equipos.



Esto ayudó a fortalecer los programas operativos de este grupo con los que -se señaló- hubo más de tres mil aseguramientos de diferentes drogas, 25 armas de fuego y 557 cartuchos; además de haber remitido a 503 personas por delitos del fuero común, sin embargo un comparativo hecho por am con respecto al informe del año pasado arroja que esta cifra bajó puesto que entonces se aseguró que el Grupo Especial Táctico detuvo a mil 328 por estos mismos hechos.



También en el informe pasado se resaltó que había 453 cámaras de videovigilancia y 91 sistemas de reconocimiento de placas.



Ahora se informa que para salvaguardar la vida de los ciudadanos y reducir el número de accidentes por exceso de velocidad este año se adquirieron un radar y tres cámaras de vigilancia que fueron instaladas en las principales vialidades con esta problemática.



Se resalta que en coordinación con autoridades federales y estatales se aseguraron 234 armas de fuego y dos mil 71 cartuchos útiles, además se recuperaron mil 865 vehículos (motocicletas, maquinaria pesada, remolques y plataformas).



También se informa de la detención de seis mil 195 personas por delitos del fuero común y 107 mil 487 por faltas administrativas.



El informe del año pasado da cuenta de la detención de tres mil 811 personas, mil 328 por delitos del fuero comun y dos mil 483 por delitos del fuero federal.



Otros resultados positivos en materia de seguridad tienen que ver con el aseguramiento de combustible robado a Pemex: mientras en 2016 se reportó la confiscación de 10 mil 995 litros de hidrocarburo, este año se decomisaron 29 mil 885 litros de combustible.



En cuanto a dosis de drogas, el informe del año pasado refiere que hubo cuatro mil 756 decomisos, este año fueron 524 mil 332 dosis de droga.



Toda esta información será corroborada hoy por los miembros del Ayuntamiento, el titular de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña tendrá que aclarar cifras en caso de que así se lo requieran.





Buscan ‘puntos débiles’

Con el análisis a los resultados del primero de los cinco ejes del Gobierno de Héctor López, que se llevará a cabo hoy, se espera encontrar cuáles han sido los puntos débiles en el tema de seguridad, aseguró el regidor del PVEM Sergio Contreras.



Opinó que pese a las inversiones de la Secretaría de Seguridad los elementos siguen sin equipo adecuado.



“Creo que sigue habiendo filtraciones y elementos que han sido puestos a disposición del Ministerio Público por no aprobar los exámenes de control o por estar involucrados en algunos delitos. Sin embargo sigo sosteniendo que es una de las mejores policías de la región, pero lamentablemente falta una coordinación bien consolidada con el Gobierno del Estado”, manifestó.



El regidor aseguró que éste sólo se dedica a responsabilizar al Congreso local y federal de no hacer reformas a las leyes para mejorar la seguridad.



“El Gobernador que es el responsable en el tema de seguridad, no ha dado al blanco con la estrategia correcta, yo creo que es lo que ha emproblemado mucho al municipio y al estado”, concluyó.