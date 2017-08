'Se ocupa' Gobierno de niños, evade hablar del padre Pedro

Para el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, los datos que se desprenden del caso de abuso en la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca, son normales.

Ante la publicación de am sobre los 171 niños registrados por el padre y ex director del albergue, Pedro Gutiérrez Farías, con sus apellidos y como sus hijos, según consta en actas, el Mandatario estatal se limitó a informar que los menores son atendidos por el DIF Estatal.

“Es un caso que se está resolviendo, dando seguimiento, de forma puntual. Las instancias y nosotros, obviamente, estamos atendiendo a una sentencia que emiten medidas cautelares, y estamos cumpliendo con las mismas”, dijo.

Al pedirle una explicación sobre la forma en que una sola persona (el sacerdote) logró registrar a más de un centenar de personas, repitió: “Estamos preocupados y ocupados por los ñiños, la atención es integral, se ha asumido de manera muy seria, muy profesional; ya todos los temas mediáticos, en el entorno es algo normal y natural, nuestra ocupación son los niños”, recalcó Márquez, afirmando que su Administración no no piensa si la PGR atrae o no el caso, pues su enfoque son los menores.

El caso fue dado a conocer hace tres semanas, pues la sentencia de una juez federal ordenó reubicar a 134 niños del albergue por abusos físicos, sexuales y por irregularidades.