Abandonan material radioactivo robado en estacionamiento

Protección Civil de Nuevo León, informó la noche de este miércoles que su personal encontró el densímetro nuclear de la UANL, que había sido robado el martes por la tarde.



El aparato fue encontrado sin muestras de haber sido dañado o abierto, en el estacionamiento de un negocio ubicado en la colonia Hacienda de Escobedo, al norte de la zona metropolitana.



Miguel Perales, director operativo de Protección Civil, expresó, "tenemos monitores de radiación, y las lecturas arrojan que el blindaje no ha sido manipulado" ni los elementos radiactivos fueron expuestos al medio ambiente, por lo que no existen riesgos para la población.



Perales comentó que personal especializado de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, asegurará el aparato, de acuerdo con los protocolos correspondientes para estos casos.



El hallazgo sin daños del citado equipo de la UANL, no impediría sin embargo que la Procuraduría General de Justicia continúe con las investigaciones para llevar ante las autoridades a los responsables de la sustracción ilegal del densímetro nuclear.

