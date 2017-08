Cambia Videgaray candidatura por negociar TLC

El Canciller Luis Videgaray afirmó que no está interesado en contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, pues está enfocado en la renegociación del TLC.

"No está en mis planes, no voy a participar (en el proceso electoral de 2018), es una decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo, particularmente para enfrentar con éxito el reto de una negociación importante con Estados Unidos respecto al TLC, lo cual sería incompatible con estar haciendo política y estar buscando una candidatura. Mejor me dedico a hacer bien mi trabajo", comentó.

Durante un foro de inversión organizado por el diario Nikkei en Japón, el funcionario afirmó que en la renegociación del tratado el Gobierno federal defenderá a sus aliados y socios, entre los que se encuentran inversionistas y empresas japonesas.

Indicó que la manera en que México atenderá las las preocupaciones del presidente Donald Trump sobre el desequilibrio en la balanza comercial será haciendo más comercio, no menos, y en ese sentido, dijo que México no va a aceptar restricciones, ni entre los países del TLC ni hacia otras naciones con las que hay relaciones comerciales sólidas

Advirtió que el tema de la manipulación cambiaria es poco problemático para México, pues tiene un sistema basado en el mercado, y afirmó que en esa materia, la postura mexicana será fortalecer que sean mecanismos de mercado los que determinen el valor de las monedas.

Sobre reglas de origen, dijo que deben revisarse bajo dos principios, el primero, mantener competitiva a la industria de Norteamérica, pues a nadie convendría hacer reglas de origen más exigentes si generan productos más caros y en segundo lugar, tener claro que si se ponen muy altas estas reglas, las empresas pueden simplemente decidir pagar los aranceles.

El Canciller mexicano afirmó que en materia de seguridad se mantiene una colaboración directa con EU.

"Es un área donde a muchos puede sorprender, hemos encontrado una gran respuesta por parte de la administración del presidente Trump, mejor que con gobiernos anteriores", indicó.

Dijo que el Gobierno estadounidense es diferente, pues tiene modos y estilos distintos que el mundo está aprendiendo a conocer.

"Nosotros no somos la excepción, pero siempre encontrará el presidente de Estados Unidos, el actual y los que vengan, en México a un aliado extremadamente valioso y a un país amigo y eso es algo que no debemos perder nunca de vista", comentó.

El discurso de Videgaray se dio antes de que fuera dada a conocer la llamada telefónica que sostuvieron los Presidentes Peña Nieto y Trump en enero.