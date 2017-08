Exigió Trump a Peña no hablar sobre quién pagará el muro

En la primera llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el Mandatario estadounidense acusó a México de ser un problema político creciente y presionó al líder mexicano para que dejara de decir públicamente que su gobierno no pagaría el muro que prometió en campaña, informó el Washington Post.

"No le puede decir eso a la prensa", señaló Trump repetidamente al Presidente mexicano, de acuerdo con una transcripción de la llamada realizada el 27 de enero obtenida por el medio estadounidense.

En dicha conversación Trump dejó claro que se dio cuenta que la financiación tendría que provenir de otras fuentes, pero amenazó con cortar el contacto si Enrique Peña continuaba son sus declaraciones desafiantes.

"Si dice que México no va a pagar el muro, no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso", señaló el Mandatario estadounidense a su homólogo mexicano.