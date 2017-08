Ya investigan a Karime Macías

La Fiscalía General del Estado de Veracruz no tiene abierta investigación por enriquecimiento ilícito en contra de la ex primera dama de esa entidad, Karime Macías de Duarte.



El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, dijo que la esposa de Javier Duarte de Ochoa ocupaba un cargo honorario como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.



En declaraciones a medios locales, indicó que no era funcionaria y tampoco percibía un salario oficial.



Sin embargo, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen abierta una investigación contra Karime Macías.



"Estoy seguro que la PGR esa investigación la tiene avanzada y que próximamente veremos un resultado en el que se establezca si ella participó o no en este delito que señalo es de materia federal", dijo.

