Llama Maduro 'cobarde' a Peña Nieto; responde Canciller

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, se "comporta como un empleado abusado por parte" del gobernante estadounidense, el republicano Donald Trump .

"Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump", dijo el mandatario desde Caracas en una alocución televisada.

Según Maduro, el presidente estadounidense le ordenó a Peña Nieto dejar de decir que no va a pagar por la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos -una propuesta de la campaña de Trump- a cambio de que se mantengan las reuniones entre ambos mandatarios

"Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía", sostuvo.

Dijo también que Peña Nieto es un "cobarde" lo que le produce "indignación".

Ante esto, el Canciller Luis Videgaray reaccionó a los comentarios del Presidente Nicolás Maduro

"Presidente @NicolásMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo", indicó en su cuenta de Twitter.

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 4, 2017