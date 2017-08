Calla Alcalde de Apaseo ante decisión de Toyota

Autoridades municipales de Apaseo el Grande, callaron frente a la decisión de Toyota de no fabricar el Corolla, sino la Tacoma, en la planta que se construye en ese municipio.



am intentó hablar con el alcalde Gonzálo González Centeno para conocer su opinión sobre el tema, pero su equipo de Comunicación Social pidió esperar a tener una postura oficial, pues precisamente tendría una reunión con personal de la armadora japonesa.



“El Alcalde está por reunirse con directivos de Toyota, precisamente para explicarle este asunto y posiblemente más tarde ya les demos toda la información, ahorita no nos gustaría darles información errónea”, indicó Mario Acosta, director de Comunicación Social.



Hasta el cierre de la edición, la Dirección de Comunicación Social no emitió boletín alguno, ni publicó información en sus redes sociales como Facebook o Twitter.



Apenas el 24 de julio pasado, am publicó que a 10 minutos de la plaza principal de Apaseo el Grande, en 600 hectáreas de la comunidad de Caleras de Amexhe y con una inversión de mil millones de dólares, un grupo de 300 obreros a los que se sumarían otros mil 500, realizaban trabajos de movimiento de tierra.



Se proyecta que al terminar el año, el avance de la obra deberá ser de al menos 40%.



También se informó que con la llegada de Toyota, en Apaseo surgió el interés de desarrolladores por abrir cinco parques que tendrán cabida para entre 20 y 40 empresas, además de dos pequeños parques para 10 huéspedes industriales cada uno.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx