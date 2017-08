Descartan riesgo en el nuevo DIF

No habrá problemas si se construye en las antiguas instalaciones de la secundaria Francisco Villa, aseguró el director de Obras Públicas, Jorge Enrique Miranda Carrera con respecto a la construcción del nuevo DIF en la ciudad.



En el 2011, se estableció que las instalaciones representaban un riesgo para los alumnos debido al paso de la falla geológica por esa zona, por lo que en el 2012 fueron reubicados.



Dado el antecedente, se les preguntó al director de Obras Públicas, Jorge Enrique Miranda Carrera, que es el encargado de la obra y a Iram Álvarez, director de Protección Civil si era conveniente instalar ahí el nuevo DIF.



“No habrá ningún problema, el asunto de la secundaria (que fue cambiado) es porque había edificios en ambos lados de la falla y algunos estaban muy pegados a la misma, no era seguro para los alumnos subir y bajar diariamente los escalones que se estaban deformando; en este caso el edificio estará de un solo lado de la falla y a la distancia recomendada”, indicó el director de Obras Públicas.



Agregó que ni con el tiempo habrá riesgos, pues se ha acatado por norma cierta distancia que debe tener. Para llegar a este diagnóstico lo que hicieron fue primero un estudio geológico del probable fallamiento que puede haber y de ahí sacaron la distancia.



A su vez Iram Álvarez, director de Protección Civil mencionó que el cambio de escuela fue por normatividad y que una escuela no debe estar en una zona siniestrada por una falla.



“De acuerdo al reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial, las distancias en donde se puede construir son del medio a los lados 5 metros a cada lado”.



Y coincidió en que no habría ningún problema en la construcción de las nuevas instalaciones, siempre y cuando se respeten las distancias de la falla.

