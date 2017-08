Despiden a policías tras asesinato de jefe policiaco

El Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Cesar Armando Vázquez Rivera, aseguró que la baja de los 19 elementos de la Policía Municipal de Celaya, obedecía a cuestiones de una reestructuración y mejor operatividad en la corporación.

“Es una reestructuración la que se está dando hacía el interior, inclusive el día de hoy fueron 19 elementos, se les comunicó y se estuvo con ellos e inclusive su baja, su renuncia voluntaria prácticamente se da su finiquito al 100 %”, dijo.

De los oficiales que fueron dados de baja, tres de ellos no se encontraban en el momento en que fueron informados y siete no quisieron firmar su baja voluntaria, debido a que no estuvieron de acuerdo con la forma en que se realizó el despido.

“Estuvieron de acuerdo unos y otros van a hacer una aclaración....firmaron nueve, tres que no se encontraban y siete que están pendientes, si van a firmar pero ellos querían ver todavía algunas cuestiones”, refirió luego de que se hiciera pública la inconformidad de algunos oficiales.

Vázquez Rivera aseguró que el despido no tenía nada que ver con el asesinato del director de la Policía J. Santos Juárez Rocha, ocurrido el pasado lunes 31 de julio, pues las bajas ya se encontraban planeadas desde antes y se aplicaron este viernes.

Por último, el Secretario de Seguridad refirió que por el momento, no tiene contempladas más bajas dentro de la corporación policíaca