Exhorta PC a cerrar comercios en portal

Para que el Portal Colunga se cierre sólo parcialmente, se tendrán que garantizar todas las condiciones se seguridad para los transeúntes, informó Iram Álvarez de la Rosa, director de Protección Civil.



Hace dos semanas, el director de Desarrollo Urbano, Gustavo Baez informó a am que ese portal se cerraría de forma parcial debido a las obras de apuntalamiento y restauración de columnas donde la mayoría de los locatarios había aceptado colaborar económicamente, para no verse afectados al cerrar por completo.



Se tenía contemplado dejar un pasillo de casi dos metros de ancho pegado a los locales, con entrada por la calle Benito Juárez y el Portal Colunga; además se buscará otra entrada a la mitad del portal, para que los peatones puedan circular.



Hasta ayer las obras no habían comenzado en el también conocido como ‘portal Chaparro’ y es que el director de Protección Civil dijo que, si bien el cierre provocaría un daño económico a los locales, sería peor “un daño de pérdidas humanas”.



“Nuestro trabajo es resguardar a la población, que garantice los establecimientos la seguridad a la población para evitar una desgracia, si vemos algunos indicadores de que ya está a punto de caer, en ese momento actuaríamos sin preguntar, ahorita estamos llegando acuerdos con los comerciantes.



“Nosotros también vemos riesgoso y es por eso que le estamos solicitando a los propietarios y a encargados que se tomen cartas en el asunto en cerrar”, afirmó.



Álvarez de la Rosa informó que personal de la dependencia a su cargo realiza visitas día y noche al portal para realizar una evaluación y en caso de detectar un desprendimiento severo, se tomará la decisión de realizar el cierre.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx