Se quejan 6 por cuotas escolares

En el municipio se han registrado seis denuncias de padres de familia que acusan que se les condiciona la inscripción de sus hijos al pago de las cuotas voluntarias, informó el delegado de Educación de la región V Este, José Manuel Subías.





Indicó que en dos de ellas, hubo participación de personal docente.





“Hay dos escuelas donde hay participación de los directivos y ya hay una intervención por parte de nosotros (SEG) en el área jurídica donde se va a proceder de acuerdo a la normatividad, y claro que ellos (directores) no deben involucrarse en condicionar o recibir dinero ni cuota de ningún sentido, ya que son escuelas públicas y reciben el dinero de todos los impuestos de los ciudadanos”, expresó.





“Y con las otras cuatro instituciones, ha sido por parte de los padres de familia, y en ese caso se exhorta y envía recomendación que va en el sentido de que no pueden estar haciendo estos casos ni acciones, ya que no hay facultades para hacerlo, viendo soluciones en pro de los niños, no en contra de ellos”, indicó.





Ningún niño -dijo- puede ser condicionado por medio de la inscripción, ya que desde la primera vez que se inscriben ya están en el registro de la escuela, salvo que haya un cambio de escuela y eso los padres lo tienen que hacer.





El exhorto que hace para todos los padres de familia que estén en esa situación, que sean señalados o que les nieguen el acceso, es que la denuncien al teléfono 01800 890 30 80 o bien acudir al departamento de Consejería Legal de la Delegación Regional de Educación, ubicada en la calle Duque Martín 120, colonia La Esperanza, en Celaya.





Aseguró que a todos los casos se les dará el seguimiento y se determinará qué sanción le corresponde (de ser comprobado) de acuerdo a su gravedad o a quienes participen.