Sorprende cancelación de producción de Corolla

La noticia de que Toyota decidió que su automóvil Corolla ya no se fabricara en la planta que se instalará en Apaseo el Grande, sorprendió a funcionarios celayenses.



Sin embargo, consideraron que no hay algún riesgo para la economía local.



El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Jorge Montes González, señaló de que son decisiones de la empresa.



“Se me hace sorpresivo, dado a que la semana pasada estuve en Sapuraiya con el encargado de Toyota, pero si es así, son decisiones de las propias marcas, mientras no se cancele el proyecto, pues para Guanajuato y la región sigue siendo igual de fuerte.



“Hay que ver cuántos (empleos) se van a producir, porque a lo mejor hay varias plantas de Corolla en el mundo. La inversión sigue, no se cancela, no cancela como lo que sucedió con Ford, lo cual es bueno”, expresó el regidor priista.



Por su parte, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, comentó recientemente se había enterado.



Pero dijo que ello no implica un riesgo para la economía local, pues otros sectores también crecen.



“Leí el encabezado hace un momento, no conozco más al respecto, hay que esperar los días para ver si así es”, comentó.



“Lo que te puedo decir es que Celaya genera suficientes empleos para los jóvenes de universidades, tiene una dinámica económica que no solamente depende de la industria automotriz, independientemente de ello seguiremos trabajando en la atracción de inversiones”.

