La racionalidad del ser humano: Elemento fundamental para la solución de problemas actuales

René Descartes conocido como el padre de la filosofía moderna, comentaba que si hay algo que el hombre puede saber con certeza, fuera de toda duda. Este punto es interesante porque la humanidad en general y muy en particular la sociedad mexicana está acostumbrada a tener ideas y conceptos de verdades creadas o preconstituidas por la pereza de indagar, buscar, dudar, aclarar, debatir, discernir, pensar aquello que consideramos como una realidad. Por ejemplo se dice que es una verdad en matemáticas que uno más uno es igual dos, pero no es del todo cierto ya que si integro una gota de agua a otra gota de agua, no son dos gotas de agua, sigue siendo una unidad. Para tal efecto la Teoría de Descartes radica en dudar y pensar todo a efecto de llegar a conocimientos más sólidos. Este gran filósofo señalaba que la racionalidad es la característica primordial que nos diferencia de otros seres de la naturaleza, entendiéndose como racionalidad según Raymond Boudon el arte de afirmar que los individuos actúan en función de razones que consideran más o menos fuertes desde su contexto cognitivo particular. Tenemos que dudar y de esta manera generar inquietudes de conocer más a fondo nuestras propias realidades, de repente todo le parece dudoso, incluyendo su propia existencia y la realidad de las cosas a su alrededor y es así como llega a través de la racionalidad a la conclusión de que al menos hay algo de lo que podía estar seguro fuera de toda duda y es el hecho de que él duda. Si aún dudara que esté dudando y pensara que podría estar soñando que duda, aun así estaría dudando y para poder dudar se requiere de un ser pensante que dude (yo no puedo dudar que pienso sin pensar). Pensar es necesario que yo exista, porque el pensamiento requiere un pensador. De ese proceso de razonamiento surge su famoso aforismo de Descartes: “Cogito, ergo sum” – “Pienso, luego existo”. Sería interesante preguntarse a través de la racionalidad y la duda por ejemplo la existencia de Dios y de todo aquello que nos rodea y no existe una explicación clara. En el lejano oriente se habla de una nueva filosofía del pensamiento que es el repensamiento ¿y en qué consiste? en volver a pensar lo ya pensado para sacar mejores conclusiones. Si utilizamos la racionalidad de manera adecuada tendremos una sociedad reflexiva, crítica y analítica que a través de la educación podrá resolver todos los problemas que se presenten y que nos damos cuenta que a falta de esta herramienta básica aún siguen en debate temas como el aborto, eutanasia, clonación, pena de muerte, matrimonios igualitarios sin respuesta alguna, ya que solo se emiten opiniones sin sustento y el ser humano al utilizar inadecuadamente su libre albedrío ha generado los problemas más graves como el caso concreto de la factura que nos está cobrando la naturaleza ante la falta de racionalidad en desarrollo sostenible. “La racionalización no representa un instrumento para penetrar en la realidad, sino que constituye un intento post factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad exterior, Erich Fromm.”



Twitter @ArellanoRabiela

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx