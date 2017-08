'Pasito a pasito' se volvió el video más visto

Espectáculos

2017-08-04 15:09:56 | AP

En menos de seis meses, el video supera en reproducciones a See you Again.

COMPARTIR

El video está cerca de las tres mil millones de reproducciones. FOTO: Tomada de YouTube

El video musical del megaéxito “Despacito” se convirtió el viernes en el más visto en la historia de YouTube. YouTube anunció que la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó los 2.993.786.682 de vistas, superando el récord previo de “See You Again”, el tema de Wiz Khalifa y Charlie Puth para la banda sonora de “Furious 7”. “Despacito” se convirtió en un éxito internacional este año, encabezando la lista Hot 100 de Billboard. El video del popular remix con Justin Bieber, en tanto, ha sido visto unas 464.000 veces. “Despacito” está en camino a convertirse en el primer video en alcanzar 3.000 millones de vistas en YouTube, donde también es el clip con más “me gusta”. Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx