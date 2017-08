Incumple MMM promesas a Ucopi

Durante la gira del Gobernador Miguel Márquez Márquez a Irapuato, ucopistas le exigieron cumplir con los compromisos que desde inicios de su sexenio realizó a su líder, Martín Negrete, peticiones que dijeron no les han cumplido.



Durante la visita de Márquez Márquez al fraccionamiento Valle de Las Flores, los integrantes de la Unión Campesino Obrera Popular (UCOPI) se acercaron al mandatario estatal para hablar de sus exigencias.



Los ucopistas, encabezados por la esposa de Martín Negrete, Blanca Margarita Rivera Campos, se acercaron al Gobernador.



“La petición concreta es que los compromisos que adquirió con la organización se cumplan, como la regularización de colonias, el puente que está en la Hacienda La Virgen, el acceso a las colonias de Ucopi, cuando llueve no se puede ni pasar, son muchas las peticiones”, comentó la esposa del líder ucopista.



Rivera Campos, acompañada de dirigentes de las diferentes secciones de la Ucopi, dijo que ya se les entregaron documentos a los funcionarios que les corresponde atender el tema, pero no lo han hecho.



“Lo que queremos, es que se les dé seguimiento, porque hemos tenido muy buena relación con Gobierno del Estado y del Municipio, pero no se han concretado los compromisos”, solicitó.



La esposa del líder ucopista, quien fue asesinado a finales de 2015, manifestó que se sienten excluidos dentro de los programas del Gobierno estatal, durante el evento de entrega de viviendas del Programa Impulso.

