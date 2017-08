Piden paviento en el Copal

Pavimentación de vialidades y la introducción del drenaje, fueron las peticiones que realizó José Luis Aguilar, habitante de la comunidad El Copal al Gobernador, Miguel Márquez Márquez, durante su visita a Irapuato.



Aguilar se acercó al mandatario estatal luego del evento de entrega de viviendas mediante el programa Impulso Social en Irapuato, donde le leyó las peticiones de los habitantes, destacando que en la comunidad se encuentran instituciones educativas destacadas como la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato.



“El drenaje lo prometió desde que llegó como Gobernador, y por una u otra cosa no ha habido nada, y aparte le digo que está la Universidad de Guanajuato y otras escuelas y ya tiene más de 40 años y las calles de El Copal están peor”, indicó.



El habitante de la comunidad rural se acercó también al alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien incluso habló de dar seguimiento a los proyectos del llamado ‘polígono del conocimiento’ y ahora, zona universitaria, para mejorar las condiciones para habitantes, estudiantes y académicos que transitan a diario esta zona.



“El Gobernador me dijo que metamos un buen proyecto, que mínimo va a mandar pintura para que se vea un poco mejor la Universidad, busqué al alcalde, le dije lo mismo y me mandaron con alguien de la Caravana Impulso, nos dijo que ya están en trámite también, pero nada” contó.

