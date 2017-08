Se interesa Conade en Centro Paralímpico

La Comisión Nacional de Deporte (Conade) solicitó información al municipio de Irapuato para dar continuidad a los proyectos de rehabilitación y puesta en marcha del Centro Paralímpico Nacional, que desde 2013 permanece sin uso.



El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que han visto interés en la instancia federal para tratar el tema, y que buscarán que aporten los 50 millones de pesos que son necesarios para rehabilitarlo.



Dijo que dicho recurso se utilizaría en mejorar la infraestructura que se dañó por robos que ha sufrido el recinto, es necesaria inversión para instalar alumbrado público y mejorar los accesos al centro.



“El martes recibimos una solicitud de más información por parte de la Conade, ya se contestaron, esperemos que en próximos días tengamos información, fue información física, cómo estaba cada una de las áreas y dónde tenía que intervenirse” dijo.



Ortiz Gutiérrez dijo que aún queda pendiente el estudio que se llevará a cabo para detectar las necesidades reales del centro y los montos más reales de inversión requerida, esperan que sean aportados por la instancia federal.



“Desde el momento en que están en comunicación y pidiéndonos más información, nosotros vemos buenas perspectivas, vemos buena disposición por parte de ellos, no hay ninguna seguridad de que nos digan ahí están (los recursos), por lo menos han tenido esa atención con nosotros de darle seguimiento a los acuerdos”, enfatizó.



Asimismo comentó que continúan los planes de que empresas privadas junto al gobierno estatal y municipal administren el recinto deportivo, pero no está definido.



“Van en paralelo con las reparaciones del inmueble, con la infraestructura nueva que necesita y la operación no tenemos problema de que pudiera hacerla algún particular, de hecho lo están haciendo en varios centros propiedad de la Conade en el país, no es nuevo”, enfatizó el alcalde.

