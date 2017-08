Sufren carencias en la comunidad de Malvas

Las nuevas calles de la comunida de Malvas carecen de alumbrado público, lo que representa un riesgo para los habitantes del lugar.



“La calles que se acaban de hacer no cuentan con alumbrado y es peligroso salir en las noches a la tienda y sin luz. Da miedo. Piensas que van a asaltarte o herirte”, comentó Andrea Medina, habitante de la comunidad.



Pero la falta de alumbrado no es la única carencia con la que deben convivir los vecinos de este lugar.



Los baches en calles de la zona han ocasionado accidentes y daños a vehículos, mencionaron habitantes de la zona.



“Hay baches en la entrada que han causado que seguido personas que viajan en bicicleta caigan y se lastimen y respecto a los vehículos de motor, dañan amortiguadores de camionetas, carros, motocicletas”, contó María Chavez, otra habitante de la comunidad.



Los colonos esperan que el problema de los baches se solucione pronto.



“Las calles ya no están en buenas condiciones necesitamos que sean arregladas para que no haya accidentes y que no se dañen nuestros vehículos, sobre todo en tiempo de lluvias que es cuando el problema se agrava”, denunció la vecina del lugar.





Sufren por agua

El agua en la comunidad también es un problema.



“A veces nos quedamos sin agua porque la bomba que suministra falla y como Malvas no está afiliado a Japami, pues se queda sin agua por que los vecinos no pagan la reparación”, concluyó María Chavez.