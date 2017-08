A Neymar no le agradó la foto de Piqué

Si le hubiera hecho caso a su amigo Neymar, Gerard Piqué se habría ahorrado muchas bromas y memes estos días por la foto del brasileño y el mensaje “se queda” que lanzó en las redes sociales, dando a entender que el brasileño había tomado una decisión que al final ha resultado ser falsa.

Según reveló el nuevo jugador del PSG en París, él le pidió que no pusiera la foto porque en esos momentos todavía no sabía qué quería hacer.

“Le pedí que no lo hiciera porque no había tomado una decisión, lo repito, no había tomado una decisión y tenía muchas cosas en la cabeza”, relató Neymar.