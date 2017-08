Celebra leonesa 104 años de vida

Este miércoles Ángela Ruiz celebró su cumpleaños 104 en compañía de su gran familia conformada por tres hijos, 16 nietos, 37 bisnietos y 17 tataranietos.

Aunque sólo ve con un ojo le gusta tejer y bordar.

“Tener el hilo en sus manos es lo que le apasiona, le encanta tejer en su tiempo libre”, comentó su hija Romana Castillo, quien cuida de ella.

También disfruta de ayudar en la cocina, leer la biblia, cantar alabanzas por las mañanas y comer cereal.

Todos los días se levanta a las 7:30 de la mañana para preparar su desayuno y tejer un buen rato.

“Me siento bien, pero ya no veo de un ojo y no camino mucho; me gusta cocinar porque siempre he tenido buen sazón y me duermo hasta las nueve de la noche”, narro Angelita, como le dicen de cariño.

Amigos y vecinos dicen admirar la fortaleza y salud de la ancianita, a quien considaeran un ejemplo de vida y entrega a su familia.

Cada cumpleaños, la familia Castillo Ruiz trata de hacerle una gran fiesta; por ejemplo, cuando cumplió 100 años tuvo una misa especial y la vistieron de princesa.

“Para ver más feliz a mi mamá sólo es cuestión de que llegue toda la familia y que le den sus dulces que tanto disfruta”, platicó Romana.

A pesar de su avanzada edad Angelita come de todo y aunque consume muchas verduras y cereal, no deja de lado el chocolate que tanto disfruta.