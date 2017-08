Isabella, la exitosa diseñadora con Síndrome de Down

La Presidenta de Fundación Vamos México, la Sra Marta Sahagún de Fox, recibió en el Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende a la diseñadora Isabella Springmühl quien participará en la pasarela incluyente del Fashion Days San Miguel de Allende que se llevará a cabo del 8, 9 y 10 de noviembre del presente año.

Isabella presentó sus creaciones en el London Fashion Week a sus 19 años, convirtiéndose en un ejemplo de vida para todos.

“Hoy para CRISMA es un día de fiesta porque Isabella y su familia están aquí, nos llena de alegría ver un ejemplo como es el de Isabella, una gran diseñadora, triunfadora en un lugar muy complejo como es Londres que le fue de maravilla y que hoy viene a darnos un mensaje de -Si se puede, por supuesto que se puede lograr en la vida cualquier propósito que nos propongamos-, tener un alma bella, un corazón dispuesto, una familia que apoya, eso hace una enorme diferencia”. señaló la Sra. Marta Sahagún de Fox.

Isabella es de origen guatemalteca, su marca es “Down to Xjabelle”, sus diseños son reflejo de sus raíces. En el Fashion Days San Miguel de Allende presentará su última colección de nombre “Alas”.

La famosa diseñadora con Sindorme de Down, ofreció un emotivo mensaje para el mundo “Yo diría a los padres que no tengan miedo, a quien tenga un sobrino, sobrina, primo, prima, hijo, hija, con una dificultad, con Sindrome de Down, con parálisis cerebral o con cualquier tipo de dificultad, que no lloren, es un regalo de Dios y somos capaces de cualquier cosa, es un regalo de Dios, yo soy un regalo de Dios y soy muy feliz, mi mensaje es que no se rindan, que sigan adelante, que luchen por lo que son y que luchen por sus sueños”, sentenció.