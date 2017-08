¡AAARRANCA! 

***¡AAARANCA!



Este mediodía arranca la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte y para el evento protocolario, el alcalde Héctor López Santillana tiene confirmada la asistencia de funcionarios de Banobras y del World Resourses Institute (WRI).



***INVITADOS



Además del gobernador Miguel Márquez, en la lista de invitados confirmados esta Francisco Antonio González Ortiz, director general adjunto de Banca de Inversión y Delegado Fiduciario de Fonadin; y Carlos Mier y Terán, director de Puertos, Aeropuertos y Gasuductos.



***OTROS CONFIRMADOS



También estarán en el arranque de la nueva etapa el delegado de Banobras, en Guanajuato, Gerardo Zavala Procell, así como Marco T. Pliego y Jesús Octavio Higuera, de la dirección ejecutiva de WRI México.

***AHORA SÍ



Ya nada puede retrasar echar a andar el Fideicomiso de Seguridad (Fifosec), pues hoy será la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana que preside Rocío Margarita Naveja Oliva.

*RETRASOS



Este proyecto, que arrancó desde hace un año por idea del sector empresarial y social, estaba atorado ¿Porqué? Quién sabe, ya estaba listo el dinero tanto del Gobierno del Estado como la aportación del Municipio y según se argumentaba en el Ayuntamiento “sólo era cuestión de trámites”.

*LISTA LA MESA



Los integrantes de la Mesa presionaron porque el tiempo pasaba y no se concretaba la llegada de recurso para la contratación de expertos en Seguridad que echarán a andar todos los demás proyectos.

*APUNTADOS



Los que sorprendieron fueron los integrantes de Unidos por Guanajuato (Unigua) que sin conocer exactamente cómo funcionará ya abrieron la cartera para depositar al Fifosec una cantidad semejante a la que se juntará entre Estado y Municipio. Nada más y nada menos que alrededor de 20 millones de pesos.

*PROYECTO



Pero además en la Mesa ya hay un proyecto para la dignificación de cuerpos policíacos, en donde ocuparán las aportaciones económicas de Unigua, pero esto lo darán a conocer más adelante cuando todo esté listo.

***PROCESO



En la Contraloría Municipal, que encabeza Esteban Ramírez Sánchez, dicen que no se perdonará ni a los funcionarios actuales para investigar cualquier anomalía y parece que así lo están haciendo.

*PANTALLAS



El año pasado salió una interrogante cuando en el Parque Metropolitano de pronto aparecieron cuatro pantallas instaladas a lo largo de la pista, los usuarios se quejaron y lo peor, ni el Consejo presidido en ese entonces por Luis Ernesto Collazo Orozco sabía cómo y porqué se autorizó la compra e instalación de los aparatos electrónicos.

*CULPABLES



Luego salió a la luz que fue el entonces director del parque, Rigoberto Montes Palomares, quien “de buenas a primeras” autorizó la compra, porque no había alguna minuta sobre la aprobación de los que eran sus jefes: los consejeros del parque. Pero el tema no quedó aclarado del todo.

*TRANQUILO



Tras ser despedido del Metropolitano, ahora Rigoberto Montes es contralor interno del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) y tiene un proceso abierto de investigación en la Contraloría Municipal derivado de la instalación de esas pantallas; él les asegura a sus cercanos que está tranquilo porque no van a encontrar nada irregular ni mucho menos.

***NO PASA NADA



Ayer se cumplieron ocho días y no se ha sabido algo de los funcionarios que el jueves 27 de julio dejaron sus labores para participar en Celaya en la “intervención” que tenía como fin promover la imagen del entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien renunció al cargo cinco días después.



*DOBLETEANDO



Del único que se sabe que presentó su renuncia formal al cargo de subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, es Rolando Alcántar Rojas, pues de plano ya no podía ocultar que cobraba en el Gobierno pero estaba dedicado de tiempo completo a trabajar en la precampaña del aspirante a la gubernatura.

*NADIE ACLARA



Lo que aún no queda claro son los términos en los que se dio la salida del ahora Subsecretario; detalles como la liquidación que recibió no se han revelado por parte de la Secretaría de Gobierno ni de la Secretaría de Finanzas.



*MÁS INVOLUCRADOS



Pero este es sólo uno de los casos, pues en la movilización en apoyo a Rodríguez Vallejo (que se hizo en horario laboral) también participaron otros funcionarios como: Víctor Manuel Rojas Morett, director general de enlace Gubernamental de la Secretaría de Gobierno, y Juan José Montelongo Linares, funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

*LARGA LISTA



Así como Arturo Salazar Soto, jefe de atención a Autoridades Municipales de la Secretaría Particular del Gobernador; Merced Lara Serrano, funcionario de Desarrollo Económico de Valle de Santiago; Pedro Damián González, director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y José de León García, titular del organismo operador del agua de Valle de Santiago, por citar algunos.

*CALLADITOS



Nadie en las contralorías municipales y mucho menos en el Gobierno estatal han explicado qué andaban haciendo estos funcionarios en dicha movilización; tampoco la secretaria de Transparencia, María Isabel Tinoco Torres, ha señalado si se está investigando la participación de funcionarios estatales y el uso de vehículos y recursos públicos en esta “intervención”.