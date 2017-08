Muere de balazo ladrón de 18 años

Un joven de 18 años con tres capturas por robo, murió de un disparo en la espalda a manos de un policía preventivo.

El agente disparó su arma contra el presunto ladrón cuando éste lo amenazó con una subametralladora.

Los hechos ocurrieron a las 4:30 de la tarde de ayer, en la colonia Joyas de Castilla.

Sergio Ulises, de 18 años y Francisco Javier García, llegaron a la Bodega Aurrerá en una motocicleta Bajaj, que dejaron en el área del estacionamiento.

Al ingresar sacaron una subametralladora calibre .22 milímetros y amenazaron a clientes y empleados. Exigieron el dinero de la caja.

“Eran dos hombres, pero no supe si eran de la colonia, sólo les vi una pistola muy larga, me asusté y me escondí entre los pasillos”, relató un testigo que prefirió el anonimato.

Vecinos que presenciaron el hecho pidieron ayuda a elementos de la Policía Municipal que patrullaban la zona.

Los oficiales llegaron de inmediato. Al ver la patrulla, Sergio Ulises corrió con el arma para evitar ser detenido.

“Vi al oficial que bajó en friega de la patrulla y persiguió a un morrito que salió de la Aurrerá”, relató Pablo.

El oficial alcanzó a Sergio en una cancha de futbol.

Le pidió que soltara el arma, pero el figitivo lo ignoró y presuntamente le apuntó con la subametralladora.

El policía disparó contra Sergio, quien cayó sobre el pasto, al lado de su cuerpo quedaron el arma y un casco.

“El oficial de Policía hizo uso legal de su arma y solicitó el auxilio médico correspondiente”, informó la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

El preventivo pidió una ambulancia y paramédicos de Protección Civil acudieron, pero Sergio ya había fallecido.

Mientras tanto, otro agente que patrullaba en la misma unidad, entró al comercio, y detuvo a Francisco Javier.

De acuerdo a la SSP, Francisco fue plenamente identificada por encargados y clientes de la tienda de autoservicio.

Policías preventivos acordonaron el área.

“Aquí siempre roban, no es novedad, lo único nuevo es que agarraron al ‘Lacra’”, contó Salvador.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia recogieron indicios.

La subametralladora calibre .22 milímetros, un casco y la motocicleta quedaron bajo su resguardo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.