Inspira amor sus diseños

La idea de diseñar ropa especial para enfermos de parkinson surgió para Alicia Ascencio Ramírez al vivir muy de cerca la enfermedad de su abuelo.



Ella se percató de lo difícil que era para él vestirse, pues el temblor en manos, brazos, piernas y rostro eran constantes.



Fernando Ramírez (+) vivió más de 10 años con la enfermedad que además le provocaba rigidez corporal y lentitud de movimientos, lo que hacía perder el equilibrio y no coordinar sus movimientos.



“Cuando estás viviendo con una persona con este padecimiento, te das cuenta de las dificultades que tiene, y sabes que lo que importa es que tenga una buena calidad de vida”, señaló la creativa.



“El ser diseñadora de modas no quiere decir que sólo tenga que hacer prendas de tendencia; puedo también ayudar a solucionar otros problemas de diseño”, agregó.



Y precisamente cuando llegó el tiempo de elegir el tema de su tesis, para titularse como licenciada en diseño de modas y calzado, en la Universidad De La Salle Bajío, Alicia vivía, junto con su familia, la enfermedad de su abuelo por lo que pensó en desarrollar prendas de vestir para caballeros, enfermos con parkinson, en cama o silla de ruedas.



Justamente cuando empezó la investigación médica, falleció su abuelo, en septiembre del 2015, lo que la entristeció además de por el amor que le tenía, por no haber concluido su trabajo antes y haberle podido facilitar algunas acciones para ofrecerle una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo esto fue una motivación para seguir con su proyecto y dedicarlo a su memoria.



La tesis consistió en confeccionar prendas de vestir las cuales pudieran ser puestas por el enfermo de forma diferente a la tradicional, sin importar que el paciente se encuentre en cama o sentado, y procurando que el vestirse implique el mínimo esfuerzo.

Durante su investigación ella descubrió que personas con otras enfermedades también podían usar sus diseños, sobre todo aquellas relacionadas con la tensión muscular, o imposibilidad de moverse.



En el proceso decidió que los colores, texturas y estampados tenían que ser un aspecto importante, para evitar que sus diseños fueran parecidos a los de los pacientes de un hospital.



Ella desarrolló tres estilos de camisas, dos de ellas con velcro en la parte trasera, la otra con botones parecidos a los que se usan en la ropa de los bebés. También diseñó dos estilos de pantalones, uno con cierres a los costados y uno con botones. Estas prendas con costuras simples y suaves, con hilo de algodón.



“Yo quería que las prendas fueran lo más cómodas posible, porque te hace sentir muy triste ver a tus seres queridos que no pueden vestirse por sí solos, de ahí que los materiales y los diseños se enfocaran en cumplir esta parte”.



Las prendas están compuestas de fibras naturales, en tejidos planos de algodón, el pantalón está elaborado en gabardina compuesta un 70% por algodón y 30% de elastano para que estire y sea suave al rose de la piel.



Después de dos años Alicia presentó su tesis, en la que sus sinodales la felicitaron por realizar un proyecto fuera de lo común y para el que en México puede haber mucha demanda.



Ya titulada, la creativa agregará a su marca homónima, de diseño de calzado, marroquinería, prendas de vestir y accesorios, la confección y desarrollo de prendas especializadas para enfermos.



›› Ser diseñadora de modas no sólo es hacer cosas de tendencias y bonitas, también hay muchas otras áreas en las que se puedan realizar el diseño y ayudar a los que lo necesitan‹‹



Además, desde hace 8 meses se convirtió en una blogger de moda y estilo de vida, a través de su página de internet, Instragram y canal de Youtube.