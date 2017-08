La droga que preocupa a las autoridades de salud

En 28 estados del País ya se registra el consumo de heroína, lo que alerta a las autoridades de salud.



Aunque la prevalencia del uso de esta droga es de 0.2 por ciento a nivel nacional, se debe evitar que su consumo aumente y se convierta en un problema, consideró María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.



"Esto es muy diferente de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero sí nos habla de la necesidad de poner medidas más estrictas. No hay una epidemia, no hay un problema grave, hay una necesidad de prevención importante", aseguró.



Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, la especialista detalló que sólo en cuatro estados no se consume heroína, mientras que en el resto hay casos aislados.



Explicó en conferencia que la heroína es un tema que preocupa mucho, ya que antes no se consumía en el País, sólo se producía, prácticamente, para el mercado internacional.



En Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán ubicaron casos de usuarios de heroína con VIH, lo que complica el problema.



Además, dijo, detectaron consumo de medicamentos controlados sin prescripción, con una prevalencia nacional del 0.1 por ciento.



Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic), señaló que la heroína se utiliza ya en casi todo el territorio nacional de manera esporádica.



"Somos el primer productor de heroína de América, el tercer productor de heroína en el mundo. La heroína es barata. La pregunta es: ¿por qué no se ha convertido en una epidemia en México?".



"Ya empieza, ya está ahí presente, ¿en qué momento se hace epidemia?", añadió.



El comisionado nacional señaló que desde ahora se tiene que estar alerta del consumo de heroína y actuar para evitar que incremente.



"Tenemos que tener la antena levantada, no nos puede rebasar", subrayó, "preparémonos para que no ocurra un aumento en el consumo".



Para José Narro Robles, Secretario de Salud federal, el consumo de drogas ilegales aunque sea discreto, debe encender "luces rojas".



"Nos preocupa y nos preocupa enormemente, no importa si los incrementos en el consumo de drogas ilegales son discretos, están incrementándose", apuntó.



Señaló que es obligación de la Secretaría de Salud, en especial, lanzar programas de prevención que inhiban el consumo de sustancias tóxicas, así como brindar tratamiento para adicciones.

